中小學下週一開學 孩子假期大量看短影音 回神期恐拉長

寒假及春節過年，孩子們手機滑不停，看大量短影音的時間增加。（記者林曉雲攝）

農曆春節進入尾聲，下週一（23日）全國中小學將開學，部分家長擔憂孩子在寒假及春節過年手機滑不停，看大量短影音的時間增加，開學時收心恐有困難。也有不少教師直言，讓學生重新進入學習節奏的「回神期」拉長，成為新學期初的重要挑戰。

教育部政次張廖萬堅受訪表示，教育部致力於解決兒少沉迷短影音帶來的身心健康風險，強調以「陪伴與對話」取代單純禁止，持續推動媒體素養教育，提供相關教學資源，引導學生建立健康科技使用習慣，隨著開學在即，家長和教師皆會帶領學生逐步調整作息，例如提早就寢與減少睡前使用手機，以降低假期與上學模式的落差。

請繼續往下閱讀...

數位發展部已警示抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等APP具資安風險，且TikTok因具有害兒少身心內容而遭多個國家開罰，依資通安全管理法及兒童及少年福利與權益保障法規定，教育部針對這6個具高度資安風險、具有害兒少身心內容的高風險APP，在新學期亦會採取校園內網路防護措施。

全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良表示，寒假和春節如果孩子每天泡在短影音，的確要花費一定的時間，逐步回到基本作息，而在完成寒假作業和開學用品準備的時候，開學前可以親子共同回顧假期裡做的事情，家長的陪伴很重要，開學後老師也會以教育專業帶領孩子逐步收心，展開新的學習。

一名國中教師表示，過去開學後學生大約幾天內即可恢復節奏，但近年情況明顯不同，部分學生專注時間變短，需要更多時間重新適應課堂，寒假期間短影音觀看時間增加，學生習慣快速切換畫面，回到需要長時間專注的學習環境時容易分心 也有國小教師觀察到類似現象，認為部分學生在長假後，比較難進入閱讀和學習狀態，不是不能學，而是要重新建立耐心，短影音本身並非問題，但長時間觀看，的確可能影響到學習節奏。

學生看法呈現兩極。北市一名國中生表示，寒假滑手機是必要的放鬆方式，平常已經很忙，放假當然要輕鬆一下；但也有學生坦言，長時間觀看後，確實比較難靜下心完成作業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法