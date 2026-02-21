高雄蓮池潭升級亮相 打造春節必拍新景點

高雄蓮池潭升級亮相打造春節必拍新景點。（高市觀光局提供）

高市結合年節意象與潮流元素，並搭配「2026高雄冬日遊樂園」活動，全新升級的蓮池潭風景區，一次走訪周邊各大廟宇參香祈福，同時設置「超人力霸王」主題大型春聯或藝術裝置，打造遊客春節必拍打卡亮點。

觀光局表示，蓮池潭不僅是高雄重要宗教文化地標，更是市民與旅客共享的湖濱休憩空間；2023觀光局更將高雄燈會自愛河首次移師左營，成功舉辦「2023蓮潭燈會」，並結合周圍知名廟宇如左營慈濟宮、啟明堂、元帝廟、左營天府宮及仙樹三山宮等信眾遊客走春祈福的熱門朝聖景。

觀光局近5年累計投入蓮池潭約1億2750萬元，由北往南分階段優化蓮池潭水岸景觀與遊憩空間，打造更安全、友善且兼具生態特色的環潭環境，其中，「蓮池潭風景區環境營造工程」已於去年完工啟用，成功打通環潭步道最後一處瓶頸斷點、完善環潭動線。

蓮池潭生態營造方面，更以生態工程手法，於春秋閣南、北兩側水域增設兩座生態島，吸引烏龜、水鳥與鴨群棲息，為蓮池潭增添自然生機，成為親子旅遊與生態觀察的熱門場域，更是演唱會外國明星、韓團偶像必定造訪的熱門景點。

觀光局長高閔琳指出，近年持續推動蓮池潭觀光升級，從交通動線優化、生態工程與景點營造、地標修復、遊程串連與智慧旅遊服務，多元且全面提升觀光旅遊「食宿遊購行育樂」之價值與豐富度，形塑融合文化、生態與休憩功能的湖濱新地標。2026年春節連假，誠摯邀請民眾走訪左營蓮池潭，感受煥然一新的湖畔風景與濃厚年節氛圍。

高市府同步推出旅遊APP「高雄GO」，透過虛實整合推動智慧觀光，遊客走訪各大景點、闖關解任務，即有機會抽中iPhone 17、台灣虎航機票及星級飯店餐券等好禮。

