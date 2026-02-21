台東總圖170坪親子區2/26啟用 每週四至週日開放

台東縣立圖書館總館將在26日開放，新場域以山丘、山谷意象而設計。（縣府提供）

台東縣立圖書館總館繼5日閱覽室開放、供學生自習，一樓親子區將於2月26日起提供民眾使用，屆時從幼兒遊戲式閱讀，到大童閱讀都可滿足。

台東縣立圖書館打造170坪寬闊親子閱讀場域，此區專為12歲以下兒童打造，設計理念為「遊戲式閱讀」，有幼兒爬行區、小童閱讀區及大童閱讀區，區域中山丘起伏地景、山谷書櫃設計與彷彿小島般的閱讀角落，引導孩子親近書本。

文化處表示，親子閱讀區重點在於空間擴增，更著重閱讀體驗，透過創新空間設計與閱讀服務，提供更多元、沉浸式閱讀體驗，成為孩子接觸書本與培養閱讀興趣的起點。

文化處說明，親子閱讀區有星空意象天花板設計，符合兒童自主需求的小精靈自動借書機，鼓勵孩子自行完成借書流程，培養獨立自主與使用公共資源的能力，多元豐富的書籍，將成為栽培孩童長大的精神糧食。

文化處也提醒，學齡前兒童入館請家長陪同，親子閱讀區則需要脫鞋進入，自修室、親子區與服務櫃台開放日為每週四至週日，親子區與櫃台開放時間為上午9時至下午5時，自修室為上午9點至下午9點，後續將依實際使用情形持續優化服務內容，及擴大分區開放範圍。

