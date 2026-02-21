為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北教育局推AI親職共育機器人 透過互動詢問向開學症候群說拜拜

    2026/02/21 16:06 記者黃政嘉／新北報導
    新北市各級學校將於2月23日開學，市府教育局推出「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，協助孩子面對開學身心作息提整。（圖由新北市教育局提供）

    新北市各級學校將於2月23日開學，市府教育局推出「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，協助孩子面對開學身心作息提整。（圖由新北市教育局提供）

    新北市各級學校將於2月23日開學，為陪伴家長與孩子順利度過收心期，新北市教育局推出「開學最強應援」，邀請家庭善用教育局推出的「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，協助孩子面對長假後作息不規律、注意力不易集中等適應狀況，讓收心不再是親子拉鋸戰，而是一起練習回到校園節奏的起點，有需要的家長可至「幸福親子守候讚」網頁（https://chatgpt.com/g/g-690862b321e8819191ec0a05d39272f9-xing-fu-qin-zi-shou-hou-zan），以ChatGPT帳號登入，進行互動式詢問，作為開學收心期的輔助資源。

    教育局長張明文表示，多數孩子能順利適應開學節奏，但也有少數學生在長假後，可能出現緊張、抗拒上學或情緒起伏等適應狀況，需要被適時理解與陪伴，新北市府整合ChatGPT與SEL社會情緒學習素養，打造「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，提供家長在面對孩子情緒困擾時，更有方向的對話引導與陪伴支持，協助親子在日常互動中釐清感受、穩定情緒，讓科技成為支持家庭溝通的實用工具。

    教育局提醒，收心最有效的方法，是把「開學那天」拆解成「每1天都做得到的小步驟」，建議提早固定就寢與起床時間、睡前減少使用3C產品，早晨安排簡單閱讀或伸展，讓身心節奏回到軌道，同時提前整理書包與文具、盤點作業與行程，讓開學日更從容。

    教育局強調，開學不只是課程開始，更是孩子重新調整節奏、累積成長經驗的重要時刻，市府持續優化孩子每天使用的硬體設備，同時也以AI科技作為家長的支持後盾，陪伴孩子迎接新學期。

    新北市教育局推出「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，透過互動式詢問，作為孩子開學收心期的輔助資源。（圖翻攝自「幸福親子守候讚」網頁）

    新北市教育局推出「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，透過互動式詢問，作為孩子開學收心期的輔助資源。（圖翻攝自「幸福親子守候讚」網頁）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播