新北教育局推AI親職共育機器人 透過互動詢問向開學症候群說拜拜

新北市各級學校將於2月23日開學，市府教育局推出「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，協助孩子面對開學身心作息提整。（圖由新北市教育局提供）

新北市各級學校將於2月23日開學，為陪伴家長與孩子順利度過收心期，新北市教育局推出「開學最強應援」，邀請家庭善用教育局推出的「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，協助孩子面對長假後作息不規律、注意力不易集中等適應狀況，讓收心不再是親子拉鋸戰，而是一起練習回到校園節奏的起點，有需要的家長可至「幸福親子守候讚」網頁（https://chatgpt.com/g/g-690862b321e8819191ec0a05d39272f9-xing-fu-qin-zi-shou-hou-zan），以ChatGPT帳號登入，進行互動式詢問，作為開學收心期的輔助資源。

教育局長張明文表示，多數孩子能順利適應開學節奏，但也有少數學生在長假後，可能出現緊張、抗拒上學或情緒起伏等適應狀況，需要被適時理解與陪伴，新北市府整合ChatGPT與SEL社會情緒學習素養，打造「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，提供家長在面對孩子情緒困擾時，更有方向的對話引導與陪伴支持，協助親子在日常互動中釐清感受、穩定情緒，讓科技成為支持家庭溝通的實用工具。

請繼續往下閱讀...

教育局提醒，收心最有效的方法，是把「開學那天」拆解成「每1天都做得到的小步驟」，建議提早固定就寢與起床時間、睡前減少使用3C產品，早晨安排簡單閱讀或伸展，讓身心節奏回到軌道，同時提前整理書包與文具、盤點作業與行程，讓開學日更從容。

教育局強調，開學不只是課程開始，更是孩子重新調整節奏、累積成長經驗的重要時刻，市府持續優化孩子每天使用的硬體設備，同時也以AI科技作為家長的支持後盾，陪伴孩子迎接新學期。

新北市教育局推出「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，透過互動式詢問，作為孩子開學收心期的輔助資源。（圖翻攝自「幸福親子守候讚」網頁）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法