春節停收4天垃圾爆量 開工日彰市清運點湧人潮

大年初五開工日彰化市湧現倒垃圾人潮。（清潔隊提供）

堆到滿出來！彰化市今年農曆春節假期由於有4天停收垃圾，不少家戶都囤積大量垃圾，異味四溢，好不容易今天（21日）大年初五開工日，彰化市公所恢復清運垃圾，市區街頭各個清運點都湧現大批丟垃圾人潮，只見每人兩手拿垃圾、資源回收物一袋袋往垃圾車或資源回收車內丟，清潔隊員也忙得不可開交，有民眾直呼「垃圾堆4天滿出來都發臭了」，今天終於可以丟垃圾，大鬆一口氣。

彰化市在暫停收垃圾4天後，今天上午9點恢復清運，不過明天星期日再度停止清運垃圾，因此今天一早在三民、中正、中興、台鳳與清潔隊部等清運點點都出現大批人潮，大家圍著垃圾車、資源回收車倒垃圾或塑膠、紙類、玻璃罐，有民眾是舉家動員倒垃圾，有民眾說「垃圾在家裡堆4天，終於可以清出來」。垃圾車與資源回收車不一會就大爆滿，清潔人員忙著收集垃圾，並指示民眾資源回收物要丟擲到正確的回收容器內，忙得不可開交。

清潔隊指出，除了明天星期日停止清運垃圾，23日提早1小時清運垃圾，24日星期一全面恢復正常清運；請民眾配合垃圾清運時間，將家中垃圾投入垃圾車。清潔隊並提醒，平時容易錯誤分類的物品包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶等，正確處理，再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，切勿直接丟入垃圾車中，以確保民眾自身及清潔隊員的安全，減少不必要的意外發生。

