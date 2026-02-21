為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    百噸衣物成為光復災區「愛心海嘯」 東華、輔仁大學啟動舊衣再生

    2026/02/21 15:45 記者花孟璟／花蓮報導
    光復鄉大全活動中心災後堆放大量舊衣服，志工動手拆箱整理。（東華大學提供）

    去年9月馬太鞍堰塞湖在光復造成洪災，事後災區湧進各界愛心捐贈，當中衣物捐贈粗估超過100萬公噸。為此東華、輔仁大學生分2梯次動員40多人與光復鄉在地的啄木鳥協會一起處理舊衣山，並且計畫與工研院研發再製布料。東華大學教授顧瑜君說，希望作為光復鄉創新循環管理的創新模式，預計將至少持續3年。

    「台灣人都很有愛心，愛心還多到滿出來」！東華大學社會參與中心顧瑜君教授說，台灣每次的天然災後過後，都有愛心物資過剩的問題，粗估舊衣物約有100公噸「像是另一場愛的海嘯」，堆置在各社區活動中心、物資站，鄉公所、清潔隊也沒有能力處理。

    為此，東華大學社參中心結合輔仁大學織品服裝系，與工研院將攜手研發再製布料，顧瑜君說，去年洪災結束後許多超人出現「鏟後憂鬱」，因此今年1、2月共舉辦兩次工作坊，以「超人披肩」為工坊主題，盼建立「災後物資治理」的示範案例、尋找產業復興的可能性，還要兼顧社會療癒處方。

    工作坊分別在大全社區活動中心、大富國小舉行，包括曾經的鏟子志工、在地啄木鳥協會人員、大學生一起進行衣物分類，將黑色垃圾袋內堆積的二手衣物、箱子拆箱分類，依照季節、類型及布料性質及可利用程度進行分級，還把這些衣料縫製成門簾、窗簾、桌巾、帽子、圍裙。啄木鳥全人協會總幹事彭伯華說，整理如此大量的物資對在地志工負擔超大，看到這麼多超人動腦動手，透過年輕人創意的設計投入，看到資源再利用的可能性及災區重生的力量。

    去年曾到光復鄉鏟污泥的超人說，能夠重新回來光復鄉，感受人與人互助時的情感羈絆，還第一次學習用縫紉機，當第一件作品雙面漁夫帽完成時，心情也美麗起來了。

    輔大織品系教授詹宗佑也說，志工和鏟子超人的創造力和積極的態度，成為支持災區最暖的力量，承諾會長期陪伴鄉親，進行以舊衣重建社區照顧產業的路。

    志工將衣服進行分類。（東華大學提供）

    志工把衣服一件件攤開檢視狀況。（東華大學提供）

    使用牛仔褲丹寧布料拆解後拼接變成的布，意外的吸引目光。（東華大學提供）

    志工製作鏟子超人披肩，在上面拼貼「光復」二字，感謝鏟子超人付出。（東華大學提供）

    衣物經過分類後，輔仁大學織品系學生用創意眼光看到它們的可能性。（東華大學提供）

    志工學習使用縫紉機，發現自己也有裁縫的才能。（東華大學提供）

    愛做拼布的人有福了，這裡滿滿的布讓人做都做不完。（東華大學提供）

    光復鄉災區舉辦的超人披肩工作坊，希望找到二手衣物海嘯的解方。（東華大學提供）

