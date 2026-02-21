被留2星負評！日本旅館罕見長文回應揭台灣旅客「四大惡行」

位於日本山形縣的名店「高砂屋旅館」日前遭一名台灣旅客留下2星負評，旅館業主罕見發表長文回擊。（取自GoogleMap）

台灣人赴日旅遊熱度不減，但近期一起住宿糾紛引發網友熱議。位於日本山形縣的名店「高砂屋旅館」日前遭一名台灣旅客留下2星負評，旅館業主罕見發表長文回擊，揭露該名旅客在入住期間的「四大惡行」，包括擅闖未預訂客房、螃蟹汁流滿走廊等離譜行徑，直言對收到差評感到「非常失望」，相關評論被轉至社群平台後，讓不少台灣網友氣得痛批「丟臉丟到國外」。

據查，這名旅客一個月前在「高砂屋旅館」Google評論給出2星評價，批評旅館設備老舊、隔音不佳，他還細數：有的房間沒窗戶、空調會自動關閉、房間都在2樓但樓梯窄不好搬行李、浴室廁所都是共用的……等等缺點，最後抱怨，他們在12月20日入住，2個房間共12萬元日幣（約新台幣2萬4000元），CP值很低。

對此，業主罕見在負評下方以長文回應，揭露其入住期間的四大惡行。第一、這名旅客在辦理入住後返回停車場搬行李，卻不知何故私自闖入一間已預訂給其他客人的房間並在裡面休息。業者表示這造成飯店極大不便，但當下除了立即清理，也沒有按照規定和他收取額外的清潔費。

第二、該名旅客將購買的冷凍螃蟹直接放入公用冰箱，卻因溫差導致螃蟹自然退冰解凍，大量汁液不僅溢出冰箱，更流到地板導致走廊被「螃蟹汁」浸濕。業者事後趕忙清理並將螃蟹移至其他容器，但該旅客「沒有道歉，甚至沒有主動告知此事」。

第三、該旅客在客房桌子上留下了難以去除的污漬，且牆面上也到處都是髒污，導致房務人員需要花費大量時間進行深度清潔。

最後，旅客在入住第二天下午要求換房，當飯店方迅速清潔並準備好新房間後，旅客竟回覆：「搬行李太麻煩了，所以我不需要換房。」讓業者相當傻眼，質疑：「難道您不知道換房需要搬運行李嗎？」

針對指控，業者也澄清，該旅客住宿價格為「冬季價格」，價格包含4人2晚住宿，以及2天的早餐。此外，房間配備的是暖氣而非空調。業者指出，對該旅客的不良體驗感到歉意，但對於一位擅自闖進他人房間休息、卻留下如此差評的旅客，他們感到非常失望，最後也鄭重提醒他：「請不要打擾您房間以外的任何人。」

貼文曝光後，台灣網友紛紛砲轟：「螃蟹解凍超臭，惡劣到不行」、「早說了台灣人其實很多也沒好到那去」、「丟臉丟到國外」；還有一名自稱曾造訪該旅館的網友留言表示：「老闆一家是非常溫和的，就是那種很客氣能幫你的都會幫你……家庭式的旅館能經營久設備一定比較舊，但東西都維護很好，很乾淨，今年去了發現大門、房間內、餐廳都更新了。」他也說：「看到老闆這樣回覆，他一定是心情很不舒服才這麼認真回覆」。

