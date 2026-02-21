桃園「桃藝工坊」升級「精緻選物店」 盼更多人認識在地創意品牌

「桃藝工坊」以「精緻選物店」為定位，讓每一件職人手作的作品都能完整呈現。（桃園市政府提供）

桃園市政府青年事務局以「溫室」為設計概念，設置在中壢區中原文創園區5號倉庫的「桃藝工坊」，完成空間升級後，以「精緻選物店」為定位，採用金屬簡約層架，營造富現代工藝感的空間氛圍，盼讓每一件職人手作的作品都能完整呈現。

桃藝工坊已於2月19日全新亮相，室內採用金屬簡約層架，明亮、通透，能使參觀民眾的動線更加清晰、焦點更為集中，其中「溫室植感打卡牆」透過柔和光影結合植物意象，象徵創作在光與養分中穩定成長，成為吸引許多民眾駐足拍照的亮點。

青年事務局長侯佳齡說，「桃藝工坊」扮演桃園青年文創職人創業孵化基地的重要角色，空間升級後可提升整體質感、擴大進駐能量，盼讓更多在地創意品牌有機會實踐創業夢想；新春佳節期間，桃藝工坊推出「桃藝新春大加馬」系列展售活動到3月31日止，民眾消費達各品牌指定滿額門檻就能獲贈品牌限定福袋，任選2件50元以上商品還能抽紅包1次，有機會帶回驚喜好禮。

