    首頁 > 生活

    定點臨托+1！ 北市婦女培力中心設點 年中推新版預約系統

    2026/02/21 14:30 記者董冠怡／台北報導
    台北市今年上半年預計於台北市婦女培力中心開辦定點臨托。（資料照，社會局提供）

    台北市今年上半年預計於台北市婦女培力中心開辦定點臨托。（資料照，社會局提供）

    台北市持續從公共托育、臨托服務及親子支持支援建構全方位育兒網絡，社會局表示，今年上半年預計於台北市婦女培力中心開辦定點臨托，提升服務可近性，年中推出新版定點臨托預約系統，優化線上預約、報到流程，強化即時資訊功能，使用更便利。

    社會局指出，現代家庭面臨工作、育兒雙重壓力，2018年起於文山區首創定點臨托服務，提供安全開放的空間，並由合格的托育人員協助家長能夠獲得短暫喘息，去年計有23處，區區都有臨托據點。2026年規劃於台北市婦女培力中心新增定點臨托服務，年中推出新版定點臨托預約系統，友善數位服務體驗。

    另外，社會局提到，台北市已設92處公共托嬰中心，可已收托2008人，並與私立托嬰中心、居家保母合作，推動準公共化托育服務，整合公私資源，擴大評價優質托育供給，統計目前公共化和準公托服務供給率為82%。「校校有公托」盤點校園餘裕空間，搭配公有場地設置，今年將有16家公辦民營托嬰中心。

