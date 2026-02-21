為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    家養4貓1犬 新北愛爸議員力推取締非法山豬吊與捕獸鋏

    2026/02/21 14:31 記者吳昇儒／新北報導
    領養被捕獸鋏夾斷腿的流浪狗「豆皮」的新北市議員張錦豪，力推取締非法山豬吊與捕獸鋏政策。（記者吳昇儒翻攝）

    領養被捕獸鋏夾斷腿的流浪狗「豆皮」的新北市議員張錦豪，力推取締非法山豬吊與捕獸鋏政策。（記者吳昇儒翻攝）

    新北市議員張錦豪家中飼養4隻貓，也認養被捕獸鋏夾斷腿的流浪狗「豆皮」，同時也非常關注流浪動物問題，經常與愛護流浪動物的愛爸愛媽到汐止山區內清理捕獸鋏，也多次強力要求市政府，針對非法山豬吊與捕獸鋏源頭進行管理，加強查緝與執法，透過電商平台與動保處的合作，改善非法品氾濫問題。

    張錦豪表示，汐止山區經常可見非法山豬吊與捕獸鋏，不只造成貓狗受傷，就連保育類的穿山甲、猛禽等動物，都深受其害。但非法賣家常利用各種「暱稱」避開平台審查，導致違法物品在網路上流竄。目前已要求動保處與電商平台協力確立處置機制，一旦查獲違法刊登，將通報平台立即針對賣家停權，同時依法開罰。

    張錦豪指出，除了網路端控管，也呼籲大家，發現不尋常陷阱或商家違法販售時踴躍提供情資，還給野生動物與毛小孩一個安全的環境，「錦豪將持續追蹤動保處與網路平台的合作進度，也會推動更完善的動保通報系統，結合科技與民間力量，從源頭防堵非法亂象，守護動物生命不再受威脅」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播