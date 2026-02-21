家養4貓1犬 新北愛爸議員力推取締非法山豬吊與捕獸鋏

領養被捕獸鋏夾斷腿的流浪狗「豆皮」的新北市議員張錦豪，力推取締非法山豬吊與捕獸鋏政策。（記者吳昇儒翻攝）

新北市議員張錦豪家中飼養4隻貓，也認養被捕獸鋏夾斷腿的流浪狗「豆皮」，同時也非常關注流浪動物問題，經常與愛護流浪動物的愛爸愛媽到汐止山區內清理捕獸鋏，也多次強力要求市政府，針對非法山豬吊與捕獸鋏源頭進行管理，加強查緝與執法，透過電商平台與動保處的合作，改善非法品氾濫問題。

張錦豪表示，汐止山區經常可見非法山豬吊與捕獸鋏，不只造成貓狗受傷，就連保育類的穿山甲、猛禽等動物，都深受其害。但非法賣家常利用各種「暱稱」避開平台審查，導致違法物品在網路上流竄。目前已要求動保處與電商平台協力確立處置機制，一旦查獲違法刊登，將通報平台立即針對賣家停權，同時依法開罰。

張錦豪指出，除了網路端控管，也呼籲大家，發現不尋常陷阱或商家違法販售時踴躍提供情資，還給野生動物與毛小孩一個安全的環境，「錦豪將持續追蹤動保處與網路平台的合作進度，也會推動更完善的動保通報系統，結合科技與民間力量，從源頭防堵非法亂象，守護動物生命不再受威脅」。

