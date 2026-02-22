李騰芳中舉同年台灣士子第一名 大溪「大嵙崁」地名由此而來

李騰芳古宅格局完整，前有水源供給民生及灌溉用水。（記者謝武雄攝）

大溪「李騰芳古宅」是桃園市唯二的國定古蹟，又稱「李金興古厝」；而李騰芳本名有慶，字香閣，號蘭亭，他於1856年、43歲時中秀才；1864至福建參加補行甲子科鄉試中舉人第21名，為同年台灣士子第一名；他的父親李炳生於1860年起就幫他蓋了這棟老宅，大溪的地名也因其科舉登第緣故，由「大姑陷」，改為「大科崁」，後來再改為「大嵙崁」。

李騰芳古宅所有權人為「祭祀公業法人桃園縣李金興公」，管理人李後斌表示，當初先祖興建古宅時希望族人永久居住，古宅基地佔地高達1公頃，前有水池可提供灌溉及日常生活之用，當時大溪除了漳泉、閩客械鬥外，漢番械鬥也很嚴重，因此古宅左右前後種滿刺竹，還有銃櫃，類似現在瞭望台，還有槍孔可以架槍射擊，具有十足防衛功能。

李後斌也提到，以往大溪是河港，也是桃園最熱鬧的地區，李騰芳古宅使用大量青斗石，這種石板塊是大陸空船隻到台灣買貨，考量船舶吃水，因此必須以青斗石壓艙，在台灣買了貨物後，青斗石就留在台灣，由於青斗石防潮，又加工成長方形石板塊，成為有錢人蓋房子建材。

他說，大溪的大廟是福仁宮，主祀開漳聖王，每年農曆2月11日要殺豬公，共有10大姓氏輪值，分別是一李、二江、三林、四簡、五張廖、六黃、七呂、八王游、九陳、十雜姓，如今隨著社會習俗改變，殺豬公已經越來越少，但10大姓氏的輪值 習俗依舊。

81歲李訓魁經常帶著子女回來祭拜，他也提到公廳兩旁的字畫，是由李騰芳的兒子李家森找來名家製作，至今也有160年歷史，公廳兩旁有3面木牌複製品，其中「封誥奉正大夫」是對舉人父親李炳生封誥、「甲子科舉人」、「內閣中書」是指李騰芳中舉及朝廷封官。

李騰芳古宅正廳的文魁匾額象徵舉人住宅。（記者謝武雄攝）

李騰芳古宅屋頂的燕尾是古代舉人才能使用。（記者謝武雄攝）

李騰芳古宅使用大量青斗石，這種石板塊是大陸空船隻到台灣買貨以青斗石壓艙，買了貨物後，青斗石就留在台灣加工成石板塊，成為有錢人蓋房子建材。（記者謝武雄攝）

以往大溪除了漳泉、閩客械鬥外，漢番械鬥也很嚴重，因此古宅還有銃櫃，類似現在瞭望台，還有槍孔可以架槍射擊。（記者謝武雄攝）

