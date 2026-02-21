為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    3月肖媽祖！ 台中媽祖文化節起跑 聲五洲掌中劇團先登台

    2026/02/21 13:58 記者黃旭磊／台中報導
    2026台中媽祖國際觀光文化節，由聲五洲掌中劇團揭開序幕。（台中市文化局提供）

    2026台中媽祖國際觀光文化節，由聲五洲掌中劇團揭開序幕。（台中市文化局提供）

    「3月肖媽祖」！台中市文化局舉辦2026台中媽祖國際觀光文化節，大年初四晚間起跑，配合新社九庄媽遶境，在新社國小旁由聲五洲掌中劇團揭開序幕，接著3月1日邀請九天民俗技藝團在大里杙福興宮匯演，3月2日在樂成宮邀請宋坤傳藝ft.天選樂團，熱鬧活動持續到4月。

    台中市文化局表示，媽祖國際觀光文化節20日晚間在新社熱鬧起跑，九庄媽無固定宮廟，每年春節遶境換庄駐駕，形成具有「有神無廟」地方性祭祀圈，九庄媽祭祀組織無實質廟宇，相關祭祀活動，包括請媽祖、過爐、出巡及到食水嵙刈香，祭祀費用由輪值庄頭負擔，有頭家爐主組織，也有巡境範圍，在全台媽祖慶典中極罕見。

    隨著春節假期將結束，活動3月初再起跑，文化局長陳佳君說，3月1日晚上7時邀請九天民俗技藝團、悅瑤樂團在大里杙福興宮廟前匯演，3月2日晚上7時在台中樂成宮邀請宋坤傳藝ft.天選樂團、安妮塔克、現代馬戲夏克、雲旭舞蹈藝術團及東信里肚皮舞班演出。

    3月3日元宵節晚上7時共有三場演出，分別在大庄浩天宮邀請無双樂團、靈魂頑童、黃笙耘、郭恆毅－花式扯鈴共同匯演，大甲鎮瀾宮邀請众擊坊、余欣舞蹈團、譚凱馨及多組知名街頭藝人表演，另外，南屯萬和宮則邀請到明華園日字戲劇團演出。

    陳佳君強調，媽祖文化節好戲連連，4月起在北屯南興宮、台中萬春宮、社口萬興宮、豐原慈濟宮、大肚萬興宮及梧棲朝元宮陸續舉辦活動。

    2026台中媽祖國際觀光文化節，配合九庄媽慶典演出。（台中市文化局提供）

    2026台中媽祖國際觀光文化節，配合九庄媽慶典演出。（台中市文化局提供）

