內政部補助近億改善基隆校園通學步道 12所國中小已完工

武崙國小通學道改善前。（基隆市政府提供）

基隆市政府為推動「行人友善」政策，去年向內政部爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助，獲得9623.8萬元經費。市政府運用該筆經費，進行全市12所學校的通學步道改善工程，今年也將持續推動。目前正在進行百福國中通學步道的規畫設計，並持續爭取明德國中及暖西國小的改善。

基隆市長謝國樑認為，校園通學步道是學生每日上、放學最重要的動線，為了學童們的安全，將改善工程列為本市重要基礎工程，並組成專案小組，進行跨局處分工，統由教育處作為學校需求彙整窗口，視工作項目以校為單位進行個案規畫。另也請工務處及交通處橫向協力，讓各校通學環境獲得全面提升。

基隆市政府教育處表示，2023年起開始市長大力推動「行人友善」政策，除了針對安全觀念宣導外，更透過基礎建設的改善，確保民眾的安全。教育處與工務處更透過「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，向內政部爭取預算補助，進行基隆市各校的通學步道改善計畫。

教育處指出，為提升學生行走安全，降低交通風險，透過「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」、「永續提升人行安全計畫」，提案向中央爭取補助，以114年來說，基隆市政府獲內政部國土管理署補助，獲核定經費9623.8萬元，已針對中和國小、正濱國中等12所學校，展開通學步道及行車安全設施改善工程，相關工程已經在114年12月全數完工。

工務處長簡翊哲表示，今年市府也將持續推動通學步道的改善計畫，目前七堵區的百福國中通學步道改善案，已經爭取到220萬元左右的規畫設計費，正在辦理上網招標作業。預估在今年度，完成規畫設計後，向中央爭取實際的工程改善經費。

另外，市府於去年8月間，雖已針對暖西國小完成第一階段路口標線、標線型人行道改善，但因周邊缺乏實體的人行步道規畫及安全設計將會繼續向中央提報暖西國小進階版的通學步道實體改善計畫，希望今年度能順利爭取到經費進行規畫設計與施工。

武崙國小通學道改善後。（基隆市政府提供）

成功國中施工前。（基隆市政府提供）

成功國中施工後。（基隆市政府提供）

