為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    莿桐花海節今落幕！30公頃免費採 民眾樂：連假尾聲小確幸

    2026/02/21 13:54 記者李文德／雲林報導
    廣達30公頃的花海令人看了心曠神怡。（記者李文德攝）

    廣達30公頃的花海令人看了心曠神怡。（記者李文德攝）

    雲林莿桐花海節今（21）日落幕，30公頃花田集中在縣道156線從孩沙里到樹仔腳堤防公園兩旁，仍吸引民眾趁最後期間來拍照留念。公所表示，今天最後一天，免費讓民眾採摘花兒，一起留下「春天的印記」。不少民眾開心採花之餘，也開心道「連假尾聲的小確幸」。

    莿桐鄉長廖秋蓉表示，花海節連續舉辦20年，每年春節假期吸引來自全國各地遊客賞花，提供百日草、向日葵、波斯菊種子給縣道156線旁農民種綠肥順便當花海，目前為止約有70位農民加入行列，廣達30公頃，綿延近3公里的花海綻放紅、橘、紫色，如夢如幻吸引民眾踏青，因此大年初一至初五舉辦花海節。

    廖秋蓉表示，往年花海在立春前就要耕鋤插秧，不過因為今年春節在2月中旬後，因此公所與合作的農民商量，擇定今天為花海節最後一天，22日開始就讓農民可自行耕鋤，也感謝農民朋友們配合延後耕作期程，讓遊客可以來莿桐開心賞花海。

    廖秋蓉指出，今年花海節有8個社區發展協會共襄盛舉，在花田中布置8座裝置藝術，包括戀戀孩沙里、心心在一起、馬上花大財、戀戀莿桐新莊蘭花情、農產寶寶、四合好所在、歲月時光、大展魅力真善美、星星的故鄉等讓民眾拍照留念，此外今天花海節最後一天更是開放所有花田讓民眾免費採摘，民眾可把握春節尾聲到此一遊，也將「春天的印記」帶回家。

    不少民眾今天仍趁著陽光暖活，攜家帶眷一起來拍照留念，也有人已經開始挑選色澤鮮豔的花朵。民眾開心地說，很幸運能夠在花海節最後一天來賞花，又能將美麗的花朵帶回家，可謂連假尾聲的小確幸。

    花兒綻放各種顏色，如夢如幻。（記者李文德攝）

    花兒綻放各種顏色，如夢如幻。（記者李文德攝）

    民眾來賞花之餘，也挑選幾朵花要帶回家欣賞。（記者李文德攝）

    民眾來賞花之餘，也挑選幾朵花要帶回家欣賞。（記者李文德攝）

    莿桐花海節21日落幕，公所今天開放讓民眾免費採摘，把「春天的印記」帶回家。（記者李文德攝）

    莿桐花海節21日落幕，公所今天開放讓民眾免費採摘，把「春天的印記」帶回家。（記者李文德攝）

    民眾來賞花之餘，也挑選幾朵花要帶回家欣賞。（記者李文德攝）

    民眾來賞花之餘，也挑選幾朵花要帶回家欣賞。（記者李文德攝）

    莿桐花海節21日落幕，公所今天開放讓民眾免費採摘，把「春天的印記」帶回家。（記者李文德攝）

    莿桐花海節21日落幕，公所今天開放讓民眾免費採摘，把「春天的印記」帶回家。（記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播