莿桐花海節今落幕！30公頃免費採 民眾樂：連假尾聲小確幸

廣達30公頃的花海令人看了心曠神怡。（記者李文德攝）

雲林莿桐花海節今（21）日落幕，30公頃花田集中在縣道156線從孩沙里到樹仔腳堤防公園兩旁，仍吸引民眾趁最後期間來拍照留念。公所表示，今天最後一天，免費讓民眾採摘花兒，一起留下「春天的印記」。不少民眾開心採花之餘，也開心道「連假尾聲的小確幸」。

莿桐鄉長廖秋蓉表示，花海節連續舉辦20年，每年春節假期吸引來自全國各地遊客賞花，提供百日草、向日葵、波斯菊種子給縣道156線旁農民種綠肥順便當花海，目前為止約有70位農民加入行列，廣達30公頃，綿延近3公里的花海綻放紅、橘、紫色，如夢如幻吸引民眾踏青，因此大年初一至初五舉辦花海節。

廖秋蓉表示，往年花海在立春前就要耕鋤插秧，不過因為今年春節在2月中旬後，因此公所與合作的農民商量，擇定今天為花海節最後一天，22日開始就讓農民可自行耕鋤，也感謝農民朋友們配合延後耕作期程，讓遊客可以來莿桐開心賞花海。

廖秋蓉指出，今年花海節有8個社區發展協會共襄盛舉，在花田中布置8座裝置藝術，包括戀戀孩沙里、心心在一起、馬上花大財、戀戀莿桐新莊蘭花情、農產寶寶、四合好所在、歲月時光、大展魅力真善美、星星的故鄉等讓民眾拍照留念，此外今天花海節最後一天更是開放所有花田讓民眾免費採摘，民眾可把握春節尾聲到此一遊，也將「春天的印記」帶回家。

不少民眾今天仍趁著陽光暖活，攜家帶眷一起來拍照留念，也有人已經開始挑選色澤鮮豔的花朵。民眾開心地說，很幸運能夠在花海節最後一天來賞花，又能將美麗的花朵帶回家，可謂連假尾聲的小確幸。

花兒綻放各種顏色，如夢如幻。（記者李文德攝）

民眾來賞花之餘，也挑選幾朵花要帶回家欣賞。（記者李文德攝）

莿桐花海節21日落幕，公所今天開放讓民眾免費採摘，把「春天的印記」帶回家。（記者李文德攝）

民眾來賞花之餘，也挑選幾朵花要帶回家欣賞。（記者李文德攝）

莿桐花海節21日落幕，公所今天開放讓民眾免費採摘，把「春天的印記」帶回家。（記者李文德攝）

