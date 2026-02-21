為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    武陵藝廊亮相 訴說「退耕還林」、「第一代巡山員」故事

    2026/02/21 13:53 記者蔡政珉／苗栗報導
    雪霸國家公園管理處（下稱雪管處）轄下的武陵遊客中心因建物受損歷經約半年整修，雪管處將武陵遊客中心2樓空間由原有販賣區改設為「藝啟武陵藝廊」特展區，並以「這些年那些年～我們武陵的故事」油畫攝影展作為首場展覽，訴說「退耕還林」守護七家灣溪保護生態往昔，以及第一代巡山員的故事，展期至8月30日止。

    雪管處說，展覽主題「山靜水長」，講述退耕還林故事，早年的武陵曾是大規模農業開發區，但為了守護大甲溪源頭的純淨水質，以及冰河孑遺「櫻花鉤吻鮭」的棲地，但轉型並非易事，透過無數人親手種下50萬棵樹，建構起一道道天然過濾器，更守護台灣人心中最後的一片淨土。

    至於「刻在山林的名字：致敬第一代巡山員」則致敬第一代巡山員，當年巡山員在制度尚未完善、資源極其匱乏的年代，背起沉重的行囊，毅然走進連地圖也無法標示清楚的荒野，如今故人已遠。

    其中，陳孟東被譽為「雪山山脈的導師」，他憑藉神準地貌掌握，在無數次惡劣天候中帶領搜救隊平安歸來，開闢的步道至今仍守護後進；賴阿菊則為植林育苗的先驅，如今遊客在武陵欣賞的蔥鬱林相，是賴阿菊用雙腳踏遍了武陵的溪谷與稜線，歷經歲月親手栽下的希望、成為如今的綠意；高健翔將山林智慧投入到國寶魚「櫻花鉤吻鮭」的棲地守護中，不畏艱難地查緝盜獵、守護環境，甚至在天災後冒險搶救棲地，是不折不扣的生態守望者。

