    首頁 > 生活

    光華商場開工大吉 林奕華：挹注經費更新電梯、停車場硬體設備

    2026/02/21 13:37 記者董冠怡／台北報導
    大年初五開工日，光華商場舉行新春團拜，祈求新的一年財源廣進、業績長紅。（記者陳志曲攝）

    大年初五開工日，光華商場舉行新春團拜，祈求新的一年財源廣進、業績長紅。（記者陳志曲攝）

    大年初五開工，光華數位新天地商場今天上午舉辦新春開市活動，並由宋坤傳藝的表演團隊帶來鼓陣、舞獅及跳加官喜迎新春，副市長林奕華主持並致詞慶賀開工大吉，精湛表演象徵新的一年馬力全開、一馬當先，市府挹注經費協助商場更新硬體設備，提升購物環境品質，過程中受影響樓層將減租因應。

    林奕華說，光華數位新天地商場的店家認真努力，跟隨時代進步，讓台灣民眾都能挑到最喜歡的產品，也深受國際觀光客喜愛，並於議會支持下，去年起陸續更新兩部貨梯和十部電扶梯，預算4741萬元，希望今年可以全數更新完畢。

    她提到，更新硬體設備的過程中，影響較大的樓層減租五成、影響較小者減租兩成。此外，地下機械停車場老舊，今年底開始進行整修，預計斥資4791萬元，受影響業者也會減免租金，希望透過政府資源挹注，讓廠商及消費者能夠享有更好的購物環境。

    大年初五開工日，光華商場舉行新春團拜，財神爺與舞獅到場助陣，希望店家在新的一年都能業績長紅、馬上發財。（記者陳志曲攝）

    大年初五開工日，光華商場舉行新春團拜，財神爺與舞獅到場助陣，希望店家在新的一年都能業績長紅、馬上發財。（記者陳志曲攝）

    台北市副市長林奕華主持光華商場開工儀式。（市場處提供）

    台北市副市長林奕華主持光華商場開工儀式。（市場處提供）

