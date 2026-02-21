春節跟著童子瑋領開運金 粉絲當成龍珠蒐集七區發放地點都報到

小朋友也開心地排隊領取開運金。（記者吳昇儒攝）

春節期間，不少市府、議會機關都會由首長代表，發送開運紅包或是發財金。基隆市議長童子瑋大年初一開始，在七個行政區各個知名宮廟，發送數千枚開運金，給市民及到宮廟祈福的民眾，今日發送到最後一站信義區的基深宮時，有死忠粉絲表示，議長到每一區發送開運金，都會特別去排隊領取，自己終於湊齊7枚開運金。

「第七次見面了！」基隆市議長童子瑋大年初一起陸續前往仁愛、中正、安樂、七堵、暖暖、中山及信義等七區發送經慶安宮過爐祈福加持的1元開運金，有死忠的粉絲，為了支持童子瑋，每一區都選一間宮廟，領取開運金。直到今天最後一站，也堅持到最後，蒐集到7枚議會開運金。

議長童子瑋表示，市議會希望藉由慶安宮基隆媽的力量，在新的一年為大家帶來好運，希望每一個人都能心想事成，也感謝民眾的支持。

議長童子瑋今日上午到信義區基深宮發送開運金，有死忠粉絲當作龍珠蒐集，終於收集到七枚。（記者吳昇儒攝）

議長童子瑋表示，市議會希望藉由慶安宮基隆媽的力量，在新的一年為大家帶來好運（記者吳昇儒攝）

