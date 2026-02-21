為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節跟著童子瑋領開運金 粉絲當成龍珠蒐集七區發放地點都報到

    2026/02/21 13:34 記者吳昇儒／基隆報導
    小朋友也開心地排隊領取開運金。（記者吳昇儒攝）

    小朋友也開心地排隊領取開運金。（記者吳昇儒攝）

    春節期間，不少市府、議會機關都會由首長代表，發送開運紅包或是發財金。基隆市議長童子瑋大年初一開始，在七個行政區各個知名宮廟，發送數千枚開運金，給市民及到宮廟祈福的民眾，今日發送到最後一站信義區的基深宮時，有死忠粉絲表示，議長到每一區發送開運金，都會特別去排隊領取，自己終於湊齊7枚開運金。

    「第七次見面了！」基隆市議長童子瑋大年初一起陸續前往仁愛、中正、安樂、七堵、暖暖、中山及信義等七區發送經慶安宮過爐祈福加持的1元開運金，有死忠的粉絲，為了支持童子瑋，每一區都選一間宮廟，領取開運金。直到今天最後一站，也堅持到最後，蒐集到7枚議會開運金。

    議長童子瑋表示，市議會希望藉由慶安宮基隆媽的力量，在新的一年為大家帶來好運，希望每一個人都能心想事成，也感謝民眾的支持。

    議長童子瑋今日上午到信義區基深宮發送開運金，有死忠粉絲當作龍珠蒐集，終於收集到七枚。（記者吳昇儒攝）

    議長童子瑋今日上午到信義區基深宮發送開運金，有死忠粉絲當作龍珠蒐集，終於收集到七枚。（記者吳昇儒攝）

    議長童子瑋表示，市議會希望藉由慶安宮基隆媽的力量，在新的一年為大家帶來好運（記者吳昇儒攝）

    議長童子瑋表示，市議會希望藉由慶安宮基隆媽的力量，在新的一年為大家帶來好運（記者吳昇儒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播