七股不只有鹽山 下山漁港年後放風一日路線

七股下山漁港旁的龍山宮面向港灣，漁筏停泊水面映出廟埕倒影，年後走春避開人潮，散步逛市集再搭船遊潟湖。（南市府農業局提供）

台南偏郊七股區舊稱「七股塭」，傳說早年由7位福建移民合力開闢漁塭而得名。年後放假想避開市區人潮，市長黃偉哲推薦走一趟下山漁港，魚市場與港區整建完工後，親子放風再搭船看潟湖，可排進一天行程。

許多觀光客看到七股，會聯想到鹽業，不過七股潟湖生態資源豐富，下山漁港是七股生態旅遊的主要據點。台南市政府完成魚市場重建，南岸碼頭改善、東側泊區清淤等工程，改善老舊毀損與淤積，讓港區動線與環境更完善。

下山漁港除提供潟湖漁撈及牡蠣養殖漁民船筏停泊，也是七股娛樂漁筏的主要經營據點，鄰近龍山宮廣場市集，市府同步修繕港區南側護岸與2座搭船設施，提供更安全舒適的登船空間。配合魚市場重建與拍賣潟湖生產的新鮮魚貨，帶動觀光人潮，周邊商家也能選購多樣漁產品。

農業局指出，民眾可把下山漁港與黃昭堂紀念公園、黑面琵鷺賞鳥區、七股旅客中心及七股鹽山等景點串成路線，半日或一日都能成行。想更貼近潟湖，可搭乘娛樂漁筏遊湖，體驗烤鮮蚵，假期不必趕行程也能慢慢走。

七股舊稱七股塭，七股區公所沿革記載，約360年前有7名來自福建的居民合力墾殖一座漁塭，因而稱七股塭，後來沿稱七股。日治時期設七股庄，1920年地方改制後隸台南州北門郡。戰後改為七股鄉，原轄域一度擴及曾文溪南岸的土城仔與青草崙，1946年後行政區調整，2010年台南縣市合併後改稱七股區，名稱沿用至今。

