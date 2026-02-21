中台灣最強走春！ 彰市廟街鬧市9天狂吸150萬人次破紀錄

今年春節彰化市永樂街人潮爆滿。（市公所提供）

最強走春！彰化市公所去年在民族路、永樂街封街舉辦的春節市集+年貨大街活動，創造破百萬人次遊客，今年以「廟街鬧市馬上有錢」為主題展開一系列的春節9天活動，湧入的人潮翻倍再翻倍，活動將在大年初六圓滿結束，市長林世賢今天（21日）大年初五樂觀說，今年遊客總人數可望高達150萬人次，較去年暴增5成，堪稱今年中台灣最強走春。

林世賢指出，前年第一次試辦，迎來外地客的讚聲及在地居民的支持，去年則是將整個範圍從民族路到永樂街及聯合周邊廟宇（開化寺、關帝廟、慶安宮、聖王廟、元清觀）打造春節活動，吸引了百萬人次參與。今年不僅加長天數，擴大範圍到小西商圈及高賓閣，延續台灣設計展期間最夯的AI光雕秀去重現彰化巷弄特色。

走進巷弄轉好運的「命理一條街」，不能錯過的老市場體驗「南門市場嘉年華」，形塑全台最具特色、最具人情味的走春路線。新春活動規劃6大主題活動及近140攤市集，除了吃喝玩樂還有機會抽中機車，讓民眾玩得盡興，買得開心。

包含永樂街慶安宮廟口「那卡西」經典重現、民族路市集的「闖關活動」及和平路1巷、高賓閣、小西街「光雕秀」與各式的年節主題表演，讓民眾白天拜廟宇、晚上踅夜市，感受彰化特有的懷舊新春氛圍。

林世賢說，透過春節市集活動，不僅能帶動地方經濟與商圈發展，更希望讓市民與返鄉遊子在熟悉的街道中，看見城市的改變與用心。走入廟宇祈福、體驗巷弄文化、品嘗在地美食，一起感受彰化最有溫度、最有年味的春節市集，共迎一個「馬上有錢、好運連連」的新年。

彰化市永樂街慶安宮擠滿人潮。（市公所提供）

彰化市長林世賢與逛街人潮問候。（市公所提供）

