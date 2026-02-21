今明好天氣高溫上看30度以上 吳德榮：下週二起轉春季易降雨型態

氣象專家指出，今日天氣持續回溫，預估接下來幾天氣溫一天比一天還要來的熱，今明西部高溫上看26至30度或以上，不過日夜溫差也變大，甚至會相差15度以上。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，今日天氣持續回溫，預估接下來幾天氣溫一天比一天還要來的熱，今明西部高溫上看26至30度或以上，不過日夜溫差也變大，甚至會相差15度以上，提醒早晚還是要適時調整衣物穿著。至於下週二後將有連續幾波短波通過，天氣型態將變為晴雨多變、春季易降雨，且下下週日至下下週一影響會更加擴大、雨勢亦較強。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今明2日環境受偏東風至東南風影響，西半部下沉增溫，天氣穩定，高溫晴朗，氣溫一天比一天還要來的熱。東半部地區高溫可達25至28度，西半部地區白天高溫更在26至30度或以上，澎湖地區24至27度，就連金門及馬祖地區最高溫也分別在22至25及16至19度之間。

「林老師氣象站」提醒，雖然白天換穿短袖沒問題，但早晚氣溫下降，日夜溫差增大，尤其是在中南部地區，還是要多加注意氣溫變化，進行衣物穿著的調整！

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，「年初五」至下週一台灣附近轉東南風，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；各地白天溫暖微熱、高溫逐日逼近30度，早晚因「輻射冷卻」而偏涼，日夜溫差大。西半部清晨及金、馬易起霧，應注意交通安全。今日各地區氣溫如下：北部12至27度、中部12至30度、南部12至30度、東部14至29度。

吳德榮表示，下週二鋒面接近，北台雲量略增、有零星飄雨的機率。下週三鋒面掠過、北部及東半部有局部雨，東北季風南下，北台轉涼、並逐漸由濕轉乾。下週四另一鋒面逐漸接近，北台雲量漸增、有局部短暫降雨的機率。下週五鋒面通過，轉雨降溫。下週六雨後多雲、有短暫空檔。下下週日至下下週一（3月1、2日）又有鋒面接近、通過，且影響範圍擴大、雨勢亦較強。

吳德榮提到，下週二開始，連續幾波短波通過，晴雨多變、為春季易降雨的型態，對流強度亦有逐漸增強的趨勢。但變化快速、也考驗各國模式的模擬能力，需持續觀察模式的調整。

