嘉義月老祖廟拋繡球招親登場 4人搶到性感女網紅繡球

農曆大年初五為開工日，嘉義市大福興宮月老祖廟上午舉辦第11屆古式拋繡球招親大會，象徵愛情同步開張。知名女網紅柯莉絲汀拋出繡球時，台下搶成一團，最終有4位男士宣稱搶到，主辦單位順水推舟將5人「送作堆」進行聯誼交流。身材高挑、外型亮麗的朱小姐拋出的繡球沒人肯放手，竟將紅繡球扯開成了綵帶，競爭激烈可見一斑。

月老祖廟拋繡球活動邀請外型亮眼性感知名女網紅柯莉絲汀擔任代言人，並排在第3位拋繡球。當柯莉絲汀以一襲紅色低胸禮服現身時，驚豔全場，台下男士歡聲雷動，高舉雙手準備爭搶。柯莉絲汀從3層樓高的招親舞台拋出繡球時，男士們搶成一團，4位男士堅稱自己是繡球持有人，當仁不讓，主辦單位讓他們一同上台接受祝賀。

柯莉絲汀說，參加拋繡球「既期待又怕受傷害」，看到這麼多男士熱情搶球，心情緊張開心。但覺得這是結合傳統與現代很棒的聯誼活動，可以認識傳統文化，也讓年輕人走進廟宇，又能認識新的朋友，她將與新朋友拉群組互動交流。

大福興宮總幹事蔡坤章表示，今年報名人數比去年翻倍，顯示年輕世代對婚戀仍抱持期待，只是平日工作繁忙，缺乏認識異性的機會。透過結合古禮與創新形式的拋繡球活動，不僅延續傳統文化，也為單身男女打造交流平台。

立委王美惠、林倩綺、議長陳姿妏、議員傅大偉、黃露慧、王治等人都到場見證，還有許多為青年男女加油的親友團也湧入現場，場面熱鬧滾滾。

