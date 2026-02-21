拚重返非洲豬瘟非疫區 農業部向WOAH遞交自我聲明申請

我國已向WOAH遞交非洲豬瘟自我聲明非疫區申請。示意圖。（資料照）

台灣去年才獲得世界動物衛生組織認證為非洲豬瘟非疫區，但台中某養豬場不久後就爆出非洲豬瘟病例。農業部今日指出，最後一案例完成清消後，3個月期滿若無新個案，可依規定提出自我聲明非疫區申請，我國也已在2月21日正式向WOAH遞交文件，保守預估審查需6至8個月。

台灣去（2025）年5月底獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為非洲豬瘟、豬瘟、口蹄疫等3大豬病的非疫區，但同年10月21日於台中某養豬場的病死豬檢出非洲豬瘟陽性，25日確認台灣首例非洲豬瘟，農業部依規定向WOAH通報，後續需3個月內無新案例，才能向WOAH申請重回非疫區。

請繼續往下閱讀...

農業部今日指出，我國前次唯一案例場已於114年11月21日完成全面清潔消毒與環境採樣確認陰性，後續經密集監測未再測得其他陽性案例，該事件在今年1月23日向WOAH通報結案。

農業部進一步說明，依WOAH「陸生動物衛生法典」規定，會員國可於最後一個案例完成清消後滿3個月提出自我聲明申請，我國案例場於去年11月21日完成清消，因此自115年2月21日起具備申請資格，我國也已在今年2月21日正式向WOAH遞交非洲豬瘟自我聲明非疫區申請文件。

此外，農業部表示，為確保自我聲明申請內容完整且符合國際規範，農業部邀集相關單位及專家學者，就問卷各項技術資料、監測設計及防疫措施進行多次研析與審視，逐項確認內容符合WOAH相關規範與技術要求，並完備整體申請細節並強化資料一致性與科學性，依時程完成遞件。

農業部提到，能在短時間內清零並申請重回非疫區的防疫成果，放眼國際，數一數二難能可貴，審查時程依我國過往經驗約需4個月，但本次因曾發生案例，WOAH專家可能就技術細節往返詢答，保守估計約需6至8個月，農業部後續也會積極洽辦WOAH，希望其加快審查速度，早日獲得好消息。

另農業部強調，後續也會持續強化邊境檢疫與非法肉品查緝、完備廚餘養豬轉型管理、增加全國早期預警與監測密度，並落實豬場生物安全查核，以確保非洲豬瘟非疫狀態穩定維持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法