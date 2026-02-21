為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    拚重返非洲豬瘟非疫區 農業部向WOAH遞交自我聲明申請

    2026/02/21 11:44 記者林志怡／台北報導
    我國已向WOAH遞交非洲豬瘟自我聲明非疫區申請。示意圖。（資料照）

    我國已向WOAH遞交非洲豬瘟自我聲明非疫區申請。示意圖。（資料照）

    台灣去年才獲得世界動物衛生組織認證為非洲豬瘟非疫區，但台中某養豬場不久後就爆出非洲豬瘟病例。農業部今日指出，最後一案例完成清消後，3個月期滿若無新個案，可依規定提出自我聲明非疫區申請，我國也已在2月21日正式向WOAH遞交文件，保守預估審查需6至8個月。

    台灣去（2025）年5月底獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為非洲豬瘟、豬瘟、口蹄疫等3大豬病的非疫區，但同年10月21日於台中某養豬場的病死豬檢出非洲豬瘟陽性，25日確認台灣首例非洲豬瘟，農業部依規定向WOAH通報，後續需3個月內無新案例，才能向WOAH申請重回非疫區。

    農業部今日指出，我國前次唯一案例場已於114年11月21日完成全面清潔消毒與環境採樣確認陰性，後續經密集監測未再測得其他陽性案例，該事件在今年1月23日向WOAH通報結案。

    農業部進一步說明，依WOAH「陸生動物衛生法典」規定，會員國可於最後一個案例完成清消後滿3個月提出自我聲明申請，我國案例場於去年11月21日完成清消，因此自115年2月21日起具備申請資格，我國也已在今年2月21日正式向WOAH遞交非洲豬瘟自我聲明非疫區申請文件。

    此外，農業部表示，為確保自我聲明申請內容完整且符合國際規範，農業部邀集相關單位及專家學者，就問卷各項技術資料、監測設計及防疫措施進行多次研析與審視，逐項確認內容符合WOAH相關規範與技術要求，並完備整體申請細節並強化資料一致性與科學性，依時程完成遞件。

    農業部提到，能在短時間內清零並申請重回非疫區的防疫成果，放眼國際，數一數二難能可貴，審查時程依我國過往經驗約需4個月，但本次因曾發生案例，WOAH專家可能就技術細節往返詢答，保守估計約需6至8個月，農業部後續也會積極洽辦WOAH，希望其加快審查速度，早日獲得好消息。

    另農業部強調，後續也會持續強化邊境檢疫與非法肉品查緝、完備廚餘養豬轉型管理、增加全國早期預警與監測密度，並落實豬場生物安全查核，以確保非洲豬瘟非疫狀態穩定維持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播