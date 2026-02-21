把握收假好天氣！ 日夜溫差破10度 下週2波鋒面接力來襲

未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

農曆春節連假即將結束，收假期間各地迎來好天氣，並將一路延續至開工日。中央氣象署指出，今日至下週二白天，各地白天氣溫普遍溫暖舒適，多屬多雲到晴的好天氣，但夜間清晨仍有涼意，日夜溫差達10至15度，且下週二晚間起，將有2波鋒面先後影響台灣，天氣變化迅速。

中央氣象署預報員曾昭誠說明，今日白天感受溫暖舒適、日夜溫差大，台灣周邊吹東風至東南風，西半部、北部地區多雲到晴，雲量少，花東、南部地區雲量相對較多，僅花東、恆春半島有零星降雨，但雨量不多。

曾昭誠表示，類似天氣將維持至下週二白天，維持偏東風至東南風的天氣，但週日至下週一有風面在華南地區建立，週二晚間至週三受到鋒面通過、東北季風增強影響，北部、東半部等迎風面地區週三晚間降雨機率提高，尤其桃園以北、東半部、恆春半島、北部山區等雨量較多。

此外，週四東北季風隨即減弱，晚間恢復偏東風的天氣型態，整體氣溫回升，雨區也較前一天縮小，但受到中層雲系影響，中部山區有零星降雨機會，但華南再有鋒面形成。

曾昭誠提醒，下週五有一波東北季風開始影響台灣，降雨相對廣泛，中部以北、東半部地區、南部山區有機會降雨，天氣變化相當迅速，務必注意最新天氣預報。

氣溫方面，曾昭誠說明，今日至下週二白天，各地白天氣溫有20至25度以上，南部地區還可接近30度左右，感受溫暖偏熱，但夜晚清晨僅16至20度，仍有涼意，西半部地區日夜溫差約10至15度，東半部今明兩天日夜溫差也相對較大。

下週二至週三東北季風增強期間，北部、宜蘭、澎湖地區白天氣溫下降至20至23度，稍有轉涼，夜晚清晨氣溫變化不大，下週四回溫後，下週五受到另一波東北季風影響，氣溫將再度下降。

未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

近期日夜溫差分布。（圖為中央氣象署提供）

