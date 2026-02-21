為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普關稅陰影 清水岩寺工商籤示警：美政策多變台灣須步步為營

    2026/02/21 11:22 記者湯世名／彰化報導
    清水岩寺年運籤出爐，國運中上籤，工商平籤，農牧上上籤。（記者湯世名攝）

    美國總統川普揚言對全球再加徵10%關稅，引發全球關注之際，彰化縣社頭鄉百年古剎清水岩寺今天（21日）大年初五抽3支年運籤，其中工商籤抽出「平籤」，廟方對此解釋，美國的風吹草動會影響台灣各行各業，川普政策在關稅方面對台灣有利或不利，每天都有變化，所有工商各行各業今年要謹慎保守，步步為營，才能獲得較大的利潤。

    有近300年歷史的清水岩寺大年初五抽年運籤，其中國運、工商各抽出「中上」及「平籤」，但農牧抽出「上上籤」，代表新的一年農牧業運勢可期。

    清水岩寺國運籤「言語雖多不可從、風雲靜處未行龍、暗中發得明消息、君爾何須問重重」，主委蕭景田解籤說，這是一支「中上籤」，建議執政黨要貫徹所有政策時，參考在野黨或其他人的意見並多溝通，國運就能昌隆；工商籤「佛前發誓無異心、且看前途得好音、此物原來本是鐵、也能變化得成金」，蕭景田對此指出此籤為「平籤」，所有工商各行各業今年要謹慎保守，步步為營，才能獲得較大的利潤，事業也才能順利推動。

    至於農牧籤「風恬浪靜可行船、恰是中秋月一輪、凡事不須多憂慮、福祿自有慶家門」，蕭景田解籤說這是一個「上上籤」，對農牧界是很好的一年，養豬牛雞鴨等飼養業都是很好的一年，會大發利市。

    蕭景田指出，台灣以進出口貿易生意為首要，也是支撐稅收來源之一，美國的風吹草動會影響台灣各行各業。川普的關稅政策對台灣到底有利或不利，每天都有變化，雖然美國最高法院推翻川普的關稅措施，但川普還是有其它行政手段可用；對台灣而言，最重要的是要提高產業投資、競爭力，這是台灣在國際上站得住腳的最有力作法。

    清水岩寺主委蕭景田（右）指國運籤中上。（記者湯世名攝）

    清水岩寺今天大年初五依序抽國運籤、工商籤與農牧籤。（記者湯世名攝）

