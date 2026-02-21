為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東內埔年街首獎汽車被九如鄉民抽走 網友：今年不再「內定鄉」

    2026/02/21 11:18 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣內埔年街20日晚間抽獎。（記者羅欣貞攝）

    屏縣內埔年街20日晚間抽獎。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣內埔鄉公所每年春節推出的「內埔年街」活動，由於摸彩首獎是汽車，十分受到歡迎，還因前（2024）年、去（2025）年連續兩年的汽車都由同一位林姓內埔鄉民抽中引發軒然大波，今（2026）年的汽車得主昨（20日）晚出爐，是被九如鄉民抽走，網友忍不住笑說，今年不再是「內定鄉」了。

    屏東內埔鄉年貨大街每年的抽獎活動相當受到民眾期待，去年更因首獎「汽車」連續兩年都是同一人中獎而引發高度關注，網友狂酸留言「天選之人」、「明年車子直接開去她家」等，鄉長鍾慶鎮當時強調，得主確實運氣好，公所如果要舞弊，豈會傻到用同一人上台？且現場摸彩都有公開錄影，不可能在這麼公開盛大場面作弊。屏東地檢署去年2月剪報分案偵辦後，最後因查無犯罪事實簽結。

    去年也有數學老師計算機率，以前年全場共5萬張摸彩券、中獎者投入1張彩券，去年全場共3萬8742張彩券，中獎者投入75張彩券計算，連續2年抽中汽車的機率大約是1億分之3.87，和威力彩頭獎的中獎機率差不多。

    今年內埔年街頭獎汽車Nissan Kicks得主昨晚出爐，為來自屏縣九如鄉民，她平日在九如鄉賣鹽水雞，此次買了一本摸彩券、共有100張，每張20元，也就是花2000元抽到汽車。

    今年內埔年街從除夕舉辦到大年初四，一連5天，內埔鄉公所估算，5天湧入100萬人次，如果用1人消費1000元來計算，5天年街帶來10億商機。

    今年摸彩券維持一張20元，一本100張，許多民眾1本1本的買就是希望抽中大獎，內埔鄉公所共印了4萬張摸彩券，最後賣出3萬9500張。除了九如鄉親抽中汽車，也有鄉親大手筆買了5萬元抽獎券，最後抽到10萬元現金、兩個1萬元現金，等於花5萬元抱回12萬元現金。

    內埔年街20日晚間抽獎，氣氛熱烈。（記者羅欣貞攝）

    內埔年街20日晚間抽獎，氣氛熱烈。（記者羅欣貞攝）

