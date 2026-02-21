為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大年初五人車潮湧入九份 警推交管與彈性調撥防壅塞

    2026/02/21 11:16 記者吳昇儒／新北報導
    春節連假期間，九份地區湧進大量人、車。（記者吳昇儒翻攝）

    春節連假期間，九份地區湧進大量人、車。（記者吳昇儒翻攝）

    春節連假即將進入尾聲，不少民眾選在大年初五前往九份地區走春踏青，山城街道與周邊聯外道路車潮明顯增加。新北市瑞芳警分局為避免人、車壅塞，提前部署交通疏導勤務，在易壅塞路段，規劃交通管制與彈性調撥措施，並加派警力於重要路口與停車場周邊加強指揮引導，維持交通順暢。

    不少遊客表示，初五來到九份感受到熱鬧氛圍，原本預期會大塞車，但抵達之後發現，交通動線清楚、員警引導明確，行車與停車都相當順利，「謝謝當地警察努力疏導交通，讓大家出遊都很盡興，沒有被車潮搞壞心情。」

    瑞芳警分局強調，已事前盤點九份老街周邊及台2線、102線易壅塞路段，雖然人潮、車潮較平日大幅增加，但在完善勤務規劃與即時疏導下，目前車速流暢，未發生壅塞情形。

    警方指出，於春節期間仍將持續視即時車流狀況機動調整勤務配置，並透過科技設備與現場警力雙軌並行，維持交通順暢與用路安全，讓民眾安心走春、平安返家。也呼籲，前往熱門景點建議多利用大眾運輸工具，並遵守現場員警指揮，共同維護良好交通秩序，讓山城之旅更加順心愉快。

    新北市瑞芳警分局於春節連假期間實施交通管制，避免九份地區人車壅塞。（記者吳昇儒翻攝）

    新北市瑞芳警分局於春節連假期間實施交通管制，避免九份地區人車壅塞。（記者吳昇儒翻攝）

    新北市瑞芳警分局於春節連假期間實施交通管制，避免九份地區人車壅塞。（記者吳昇儒翻攝）

    新北市瑞芳警分局於春節連假期間實施交通管制，避免九份地區人車壅塞。（記者吳昇儒翻攝）

