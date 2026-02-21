紫南宮春節發爐現馬形 廟方：土地公歡喜庇佑 網友歪樓引笑料

網友初四大年初四晚上8點半左右，拍到紫南宮發爐，火勢很像奔騰的馬，不過有網友歪樓到後面的兩人。（96_0223ray__拍攝提供）

竹山紫南宮春節每天湧入近十萬香客求財，香爐初四夜發爐，有網友拍到爐火像奔騰的馬，宮方說，發爐表示土地公歡喜，庇佑國泰民安。網友有說馬和羊同時現形，有說像麋鹿、火鳥，不過也有網友大歪樓，笑稱「愛在發爐前」、「戀愛了」…討論熱烈，原來爐火後方看似2人接吻，細看發現是前後錯位。

南投縣從大年初一到今天遊客眾多，其中往竹山的省道、國道經常壅塞，很多都是要到竹山紫南宮的信眾，大年初一廟方統計，當天借還金還有請金雞母、上香祈福的人潮，約有10萬人次，初二到初四一樣是人潮洶湧。

信眾燒香祈福，廟方人員儘管幾分鐘就把天公爐內的香拔起來，但仍很快就插滿，昨晚8點半左右，有網友就捕捉到土地公的香爐發爐，熊熊的火勢看起來像一匹奔騰的駿馬。

該網友把照片PO在Threads上，不到半天就有數萬人瀏覽，轉分享一千多次，網友的回應熱烈，很多說很像馬，有人加碼說「有馬和羊」，也有不少人覺得像麋鹿、鹿加老鷹，還有人認為是火鳥的樣子。

另外發展出一支「歪樓派」，有人留言「愛在發爐前」、「爐火後有人在接吻」、「戀愛了」、「大家都歪樓到後面那兩位，我也是！」，原來發爐照片的火勢後方有兩名信眾，影像呈現很像是接吻的側臉照。後來有網友笑稱「這兩人其實ㄧ前ㄧ後，剛好前後錯位造成接吻的「假象」。

紫南宮發爐被拍下多次，2023年現任總統賴清德擔任副總統時到紫南宮參香時也發爐被民眾拍下。該宮主委莊秋安指出，宮廟的天公爐發爐代表吉祥，紫南宮發爐表示土地公心情喜悅，庇佑國運昌隆。

