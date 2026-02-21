為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    杏林春暖！ 新莊仁大診所醫師貼退休告示 當地民眾一舉暖翻網友

    2026/02/21 11:08 即時新聞／綜合報導
    令人感到暖心的是，告示紙張的空白處，竟陸續出現了當地民眾留下的感言。（取自路上觀察學院）

    令人感到暖心的是，告示紙張的空白處，竟陸續出現了當地民眾留下的感言。（取自路上觀察學院）

    基層診所與社區居民之間，除了專業的醫療互動，往往還存在著一種長年累積的信任與默契。近日位於新北市新莊區的「仁大耳鼻喉科診所」傳出歇業消息，診所戴醫師在診所鐵捲門上張貼公告，表示因個人健康因素決定從即日起歇業停診並提早退休。然而，這張令人感傷的公告，卻因為當地居民的溫馨舉動，變成了街道上「最美的風景」。

    網友昨日在臉書社團「路上觀察學院」分享的照片可見，診所外告示寫著：「今日起歇業停診，個人健康因素決定提早退休。」雖然文字簡單，但可見即便醫師退休也掛念當地有求診需求民眾，因此才特別交代退休原因。

    令人感到暖心的是，告示紙張的空白處，竟陸續出現了當地民眾留下的感言。有人寫下：「辛苦了，謝謝您，祝保重身體」、「平安」；更有病患特別貼上黃色便利貼，感性留言：「謝謝戴醫師的照顧，有您真好！祝您退休愉快！感恩！」

    貼文下方，網友紛紛留言表示：「好醫生退休是大家的損失，但也要獻上祝福」、「感覺是位很棒的醫生」、「太溫馨了吧」、「辛苦奉獻一生服務大家的醫生」、「看了真暖心，便條紙的字也很美」、「祝福」；也有當地民眾留言表示：「我們幸福路上的，戴醫師有65了」、「我小學的時候這位醫師就開始看診了，現在應該超過65歲了，也差不多要退休了」、「是新莊的診所，在那邊看很久了，藥滿有效的，以後不知道要去哪看了」。

