抓住連假尾聲！ 台南走春最後一站 蒐集17款特色孔蓋

​把握春節尾聲，台南走春最後一站，可以邊吃美食，蒐集17款蘊含在地文史的特色人孔蓋。（南市府水利局提供）

抓住春節連假尾聲，台南走春最後一站，台南市府水利局邀請民眾漫遊府城巷弄，尋訪蒐集17張別具巧思的文化人孔蓋。這些特色污水孔蓋藏身街角，將在地文史融入日常，成為探索古都的新亮點。

​市府自2020年起攜手文史工作者推動特色孔蓋計畫。普濟殿燈區依據「七角頭」古地名，於郡緯街、海安路等地設置試經口、本廟邊、下粗糠崎、牛塭堀角等7款彩繪孔蓋。永樂市場周邊則有佛頭港、外觀帝港與看西街教會等款式，遊客品嘗美食之餘也能遇見歷史風景，蝸牛巷街區設有保西宮、沙淘宮及葉石濤宮古座等主題孔蓋，呈現在地故事。

請繼續往下閱讀...

此外，2025年於北區三老爺宮推出全國罕見宗教藝術「十二花神」孔蓋，靈感源自正殿壁畫。現已完成正月梅花柳夢梅、二月杏花楊貴妃、三月桃花楊六郎與四月薔薇張麗華等4款，設於北華街周邊。

​市府預計於未來3年內，逐步完成全數12款花神孔蓋設置。水利局表示，污水下水道建設是提升居住環境與河川生態的關鍵工程。透過結合特色孔蓋的設計巧思，不僅美化市容空間，更讓單調的工程設施兼具實用與美感，成為認識在地文化的嶄新媒介。

​​市府誠摯邀請各地遊客趁著假期尾聲走入台南老街，跟隨孔蓋圖樣展開一場城市尋寶之旅。在巷弄轉角之間，感受歷史、信仰與藝術交織而成的獨特氛圍，細細品味深厚的文化底蘊，為新春佳節留下難忘回憶。

台南「葉石濤宮古座」孔蓋。圖案結合日治時期的著名戲院宮古座建築、書本與蝸牛意象，展現在地文學記憶。（南市府水利局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法