為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    抓住連假尾聲！ 台南走春最後一站 蒐集17款特色孔蓋

    2026/02/21 11:00 記者王捷／台南報導
    ​把握春節尾聲，台南走春最後一站，可以邊吃美食，蒐集17款蘊含在地文史的特色人孔蓋。（南市府水利局提供）

    ​把握春節尾聲，台南走春最後一站，可以邊吃美食，蒐集17款蘊含在地文史的特色人孔蓋。（南市府水利局提供）

    抓住春節連假尾聲，台南走春最後一站，台南市府水利局邀請民眾漫遊府城巷弄，尋訪蒐集17張別具巧思的文化人孔蓋。這些特色污水孔蓋藏身街角，將在地文史融入日常，成為探索古都的新亮點。

    ​市府自2020年起攜手文史工作者推動特色孔蓋計畫。普濟殿燈區依據「七角頭」古地名，於郡緯街、海安路等地設置試經口、本廟邊、下粗糠崎、牛塭堀角等7款彩繪孔蓋。永樂市場周邊則有佛頭港、外觀帝港與看西街教會等款式，遊客品嘗美食之餘也能遇見歷史風景，蝸牛巷街區設有保西宮、沙淘宮及葉石濤宮古座等主題孔蓋，呈現在地故事。

    此外，2025年於北區三老爺宮推出全國罕見宗教藝術「十二花神」孔蓋，靈感源自正殿壁畫。現已完成正月梅花柳夢梅、二月杏花楊貴妃、三月桃花楊六郎與四月薔薇張麗華等4款，設於北華街周邊。

    ​市府預計於未來3年內，逐步完成全數12款花神孔蓋設置。水利局表示，污水下水道建設是提升居住環境與河川生態的關鍵工程。透過結合特色孔蓋的設計巧思，不僅美化市容空間，更讓單調的工程設施兼具實用與美感，成為認識在地文化的嶄新媒介。

    ​​市府誠摯邀請各地遊客趁著假期尾聲走入台南老街，跟隨孔蓋圖樣展開一場城市尋寶之旅。在巷弄轉角之間，感受歷史、信仰與藝術交織而成的獨特氛圍，細細品味深厚的文化底蘊，為新春佳節留下難忘回憶。

    台南「葉石濤宮古座」孔蓋。圖案結合日治時期的著名戲院宮古座建築、書本與蝸牛意象，展現在地文學記憶。（南市府水利局提供）

    台南「葉石濤宮古座」孔蓋。圖案結合日治時期的著名戲院宮古座建築、書本與蝸牛意象，展現在地文學記憶。（南市府水利局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播