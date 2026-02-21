陪伴青少年突破自我 竹市「火爆籃竹」培力活動即起報名

陪伴青少年突破自我，竹市「火爆籃竹」培力活動即日起開放報名。（市府提供）

為鼓勵青少年培養運動習慣、遠離網路成癮並建立正向人際互動，新竹市社會福利服務中心延續去年廣受好評的熱血基礎，今年青少年動態培力活動「火爆籃竹」將擴大辦理，將籃球活動期程大幅延長至半年，並將活動內容全面升級，轉型為「平日分站訓練」結合「假日聯盟賽事」的雙軌模式，透過長期的團隊生活與實戰交流，陪伴青少年在球場上找到自信與歸屬感。

社會處長黃佳婷指出，去年青少年動態培力活動「火爆籃竹」辦理10場次共有192人次參與，獲得青少年熱烈迴響。對此，市府今年活動規劃更加細緻與豐富，此次開放竹市12至18歲青少年報名參加，訓練部分，將於平日每週二、週三晚間分別在新竹市兩所校園體育館開設訓練站，由專業教練分別培訓兩支市府青少年代表隊；在賽事部分，則規劃於週末假日舉辦聯盟賽事，邀請新竹在地優質的社區青少年球隊及運動訓練團隊加入，與市府培訓隊伍組成六隊規模的聯盟，展開精彩的循環賽事。

社會處表示，此次考量青少年安全及活動力，特別聘請專業裁判與醫護人員駐場，確保活動安全性，更透過社工與籃球教練的雙重陪伴，協助青少年在長達半年的賽季中強化社交能力、穩定社區適應，降低環境風險因子，並於每一次的練球與比賽中建立歸屬感，讓團隊的陪伴成為他們成長茁壯的養分。

社會處提醒，今年度青少年動態培力活動「火爆籃竹」報名於即日起至2月26日止，名額有限，誠摯邀請竹市有興趣的青少年踴躍參加。詳細活動訊息請參閱「新竹市政府社會處」臉書粉絲專頁。

