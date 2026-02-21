收假倒數！台南湧北返車潮 避塞交通攻略一次看

台南今初五湧北返車潮。仁德北向入口封閉，改走大灣或台86線；市區多搭大眾運輸並查即時路況。（市府交通局提供）

​春節連假尾聲，台南今初五湧現密集北返車潮。市長黃偉哲提醒避塞攻略：今日國道1號仁德交流道北向入口封閉，請改道大灣交流道或台86線；市區多搭大眾運輸並查即時路況，避開壅塞路段順暢回家。

​交通局長王銘德指出，假期自2月14日展開，小年夜至除夕台南路況順暢，車流集中永康、大灣及仁德交流道。初一起安平老街、國華街、孔廟與赤崁樓湧入人潮，關子嶺及月津港燈節亦為熱點。警方疏導下道路未現壅塞，初一、二車流量與去年相當，繁忙路段以商圈為主。

​因應人車集中，交控中心提前針對西門路、成功路、府前路等幹道，及台17線、台19線調整號誌並延長綠燈疏解車流。

交通局呼籲民眾，市區活動盡量減少開車，多利用大眾運輸或公共自行車，不僅縮短等候時間也能輕鬆享受假期。

​配合國道疏導，今日初五上午10點至下午6點，國1仁德交流道北向入口持續封閉。建議北上用路人彈性調整出發時間，改由大灣交流道或台86線行駛；前往新竹地區的民眾，可改走台61線西濱快速道路，避開國道壅塞路段。

​交通局呼籲遊客及市民，行前留意景點交通資訊並善用替代道路。春節期間台南市即時交通資訊網服務不中斷，提供最新路況查詢。歡迎多加利用，提前規劃行程並配合警力指揮，維持良好交通秩序，為假期畫下順利句點。

