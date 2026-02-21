初五最暖開工日！善心企業捐20萬大紅包給雲林家扶 延續愛心不間斷

蔡雪李（後右3）與林昶昕（後右2）開工日率財神爺蒞雲林家扶，捐贈20萬元善款由雲林家扶陳燦勳主委（後左3）代表受贈。（記者李文德攝）

今天初五開工日，各行各業都會舉行開工儀式祈求來年生意興隆，而雲林家扶中心迎來特別儀式，家住虎尾的蔡雪李女士，偕同公司捐贈20萬元善款給家扶，可謂最溫暖的「開工紅包」。蔡雪李表示，丈夫生前很支持雲林家扶各項活動，盼延續他的愛心，每年捐款助學。

這場特別的開工儀式，由珠友建設暨英發全球董事長蔡雪李、特助林昶昕，與財神一起將20萬元大紅包交由雲林家扶主委陳燦勳。

蔡雪李表示，她已故丈夫、前珠友建設董事長林文生出身貧寒，一樣來自單親家庭，一輩子不向命運低頭，事業有成後常常關心鄉親故里，時常幫助雲林家扶中心舉辦各式各樣活動，過世後還託夢，希望由她代為捐贈獎助金，希望能將丈夫的愛持續延續，讓這項愛心行動永不中斷。

林昶昕表示，每次來都聽到家扶媽媽自立自強溫馨故事，還有青少年家扶學子勇於創造自己生命藍圖，都令人感動萬千，更是認同每年新春之際到雲林家扶捐助善款的主因。

陳燦勳表示，時代的改變，雲林家扶的服務也適時在做調整，就如同年輕特助林昶昕所受的教育方式不同於蔡董事長，但是努力目標宗旨是一樣的。家扶以前是濟貧現在則是脫貧為目標，最終更盼望這群自立的孩子未來也能成為幫助其他需要的人，這就是家扶『善的循環』，讓愛心循環不息。

雲林家扶表示，蔡學李每年幾乎都會趁新春期間捐贈20萬元紅包，對於目前籌募短缺150萬元的每學期500萬助學金，如同及時雨般，有極大挹注。多年來蔡雪李與公司在各大節慶有錢出錢、有力出力，目前為止已經捐贈雲林家扶的金額已達250萬元。

蔡雪李趁著開工日帶來舞獅、財神爺，捐贈20萬元支持雲林家扶的脫貧福利服務工作。（記者李文德攝）

