為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北返車潮來了！ 6處銜接國道路段易壅塞 地雷路段一次看

    2026/02/21 10:13 記者林志怡／台北報導
    公路局建議，用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊。（圖為公路局提供）

    公路局建議，用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊。（圖為公路局提供）

    春節連假進入第8天，昨日午後各地湧現北返車流，多路段出現車多壅塞情況，今日預估多處省道路段、銜接國道路段、觀光風景區及新春參拜路段易壅塞，高公局依各路段交通特性進行替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等措施，也呼籲民眾善用公共運輸。

    公路局指出，今日預估台61線鳳鼻-香山路段（北向），台1線水底寮-楓港（北向）、台61線竹南路段（北向）、中彰大橋（南向）等省道路段易壅塞。

    此外，台18線接國3中埔交流道（西向）、台65線國3土城交流道（南向）、台74線臺中環線接國3之快官（東向）、霧峰（雙向）、台86線歸仁交流道（東向）、台88線鳳山-五甲（西向）等銜接國道路段易壅塞。

    台2線萬里-大武崙（雙向）、福隆路段（雙向）、台2線與台2乙線關渡-淡水（雙向）、台3線大溪路段（雙向）、大湖路段（雙向）、台3丙線竹山紫南宮（東向）、台9線礁溪路段（北向）、新店-烏來（北向）、台19線北港朝天宮（雙向）、台26線墾丁（北向）等觀光風景區及新春參拜路段易壅塞。

    公路局表示，為紓緩壅塞路況，公路局將依各路段交通特性進行替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等措施，並協調地方警力加強壅塞路段交通秩序維護及違規取締等。

    另公路局指出，這次連假客運業者也推出國道客運優惠措施，如有旅運需求，建議多加搭乘公共運輸。公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨（20）日西部國道客運共計行駛4646班次，疏運92488人；東部國道客運路線共計行駛1651班次，疏運34548人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播