北返車潮來了！ 6處銜接國道路段易壅塞 地雷路段一次看

公路局建議，用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊。（圖為公路局提供）

春節連假進入第8天，昨日午後各地湧現北返車流，多路段出現車多壅塞情況，今日預估多處省道路段、銜接國道路段、觀光風景區及新春參拜路段易壅塞，高公局依各路段交通特性進行替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等措施，也呼籲民眾善用公共運輸。

公路局指出，今日預估台61線鳳鼻-香山路段（北向），台1線水底寮-楓港（北向）、台61線竹南路段（北向）、中彰大橋（南向）等省道路段易壅塞。

此外，台18線接國3中埔交流道（西向）、台65線國3土城交流道（南向）、台74線臺中環線接國3之快官（東向）、霧峰（雙向）、台86線歸仁交流道（東向）、台88線鳳山-五甲（西向）等銜接國道路段易壅塞。

台2線萬里-大武崙（雙向）、福隆路段（雙向）、台2線與台2乙線關渡-淡水（雙向）、台3線大溪路段（雙向）、大湖路段（雙向）、台3丙線竹山紫南宮（東向）、台9線礁溪路段（北向）、新店-烏來（北向）、台19線北港朝天宮（雙向）、台26線墾丁（北向）等觀光風景區及新春參拜路段易壅塞。

公路局表示，為紓緩壅塞路況，公路局將依各路段交通特性進行替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等措施，並協調地方警力加強壅塞路段交通秩序維護及違規取締等。

另公路局指出，這次連假客運業者也推出國道客運優惠措施，如有旅運需求，建議多加搭乘公共運輸。公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨（20）日西部國道客運共計行駛4646班次，疏運92488人；東部國道客運路線共計行駛1651班次，疏運34548人。

