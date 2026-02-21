為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    賞百年驛站、10餘甲花海 苗栗造橋談文社區可採花「帶走美好」

    2026/02/21 10:24 記者蔡政珉／苗栗報導
    賞百年驛站、10餘甲花海，苗栗造橋談文花海還能「摘花」。（記者蔡政珉攝）

    賞百年驛站、10餘甲花海，苗栗造橋談文花海還能「摘花」。（記者蔡政珉攝）

    春節農曆連續假期進入尾聲，不少民眾也陸續到各地走春，苗栗縣造橋鄉談文社區除了栽培多年的炮仗花今年「一炮而紅」，吸引民眾關注，社區淡文湖創生協會也在木造百年驛站附近栽種10餘甲的花田，包括波斯菊、向日葵與油菜花，花期結束前歡迎民眾一遊，而且可自備容具跟剪刀「摘花」，帶走這片土地綻放的美麗。

    造橋鄉長徐連斌表示，旅程的起點從談文火車站開始，遊客可隨著百年木造驛站欣賞海線鐵道，走出車站可見到周邊映入眼簾的廣袤花海，波斯菊、向日葵與油菜花交織成五彩斑斕的大地圖騰，呈現壯麗美景。

    徐連斌說，遊客走入淡文湖創生園區指定區域，數萬朵含苞與微開的向日葵準備跟隨遊客回家，把滿滿春意一起迎進新年，提醒遊客請自備剪刀與水桶，一起維護花海環境，開心採花、帶走美好。

    另外，花海也由在地居民設計地景藝術，用最道地的方式迎接遊客；徐連斌也說，為展現新年氛圍，連廁所也貼上應景春聯；民眾沿談文學步道可欣賞村民多年來自發打造的文學廊道、婚姻福字步道等，自然與人文景觀結合，更添藝術美感，且民眾拍照還能拍攝鐵道與炮仗花同框景色。

    賞百年驛站、10餘甲花海，苗栗造橋談文花海還能「摘花」。（記者蔡政珉攝）

    賞百年驛站、10餘甲花海，苗栗造橋談文花海還能「摘花」。（記者蔡政珉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播