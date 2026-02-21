賞百年驛站、10餘甲花海 苗栗造橋談文社區可採花「帶走美好」

賞百年驛站、10餘甲花海，苗栗造橋談文花海還能「摘花」。（記者蔡政珉攝）

春節農曆連續假期進入尾聲，不少民眾也陸續到各地走春，苗栗縣造橋鄉談文社區除了栽培多年的炮仗花今年「一炮而紅」，吸引民眾關注，社區淡文湖創生協會也在木造百年驛站附近栽種10餘甲的花田，包括波斯菊、向日葵與油菜花，花期結束前歡迎民眾一遊，而且可自備容具跟剪刀「摘花」，帶走這片土地綻放的美麗。

造橋鄉長徐連斌表示，旅程的起點從談文火車站開始，遊客可隨著百年木造驛站欣賞海線鐵道，走出車站可見到周邊映入眼簾的廣袤花海，波斯菊、向日葵與油菜花交織成五彩斑斕的大地圖騰，呈現壯麗美景。

徐連斌說，遊客走入淡文湖創生園區指定區域，數萬朵含苞與微開的向日葵準備跟隨遊客回家，把滿滿春意一起迎進新年，提醒遊客請自備剪刀與水桶，一起維護花海環境，開心採花、帶走美好。

另外，花海也由在地居民設計地景藝術，用最道地的方式迎接遊客；徐連斌也說，為展現新年氛圍，連廁所也貼上應景春聯；民眾沿談文學步道可欣賞村民多年來自發打造的文學廊道、婚姻福字步道等，自然與人文景觀結合，更添藝術美感，且民眾拍照還能拍攝鐵道與炮仗花同框景色。

