    春節防範禽流感 台南動保處全面強化禽場防疫

    2026/02/21 10:11 記者王捷／台南報導
    春節溫差大，為防範禽流感，台南市動保處呼籲業者落實門禁與禽場消毒。市府持續加強熱區清消與環境監測，共守產業安全。（台南市政府提供）

    ​春節連假返鄉訪客頻繁且氣候多變，為防範高病原性禽流感，台南市動保處提醒民眾勿進入禽舍或接觸禽鳥，避免跨場移動，並呼籲養禽業者加強人車消毒，落實防疫以降低擴散風險。

    ​進入高風險季節，動保處推動強化防疫措施，輔導台南市禽場落實生物安全。動保處提醒業者定期修繕場內圍網，防堵病原入侵。自去年10月迄今，已對禽場進行312場次輔導。此外，派遣防疫消毒車針對熱區禽場、理貨場及濕地加強噴霧消毒，共執行2481場次，要求業者同步於場內清消，降低環境病毒量。

    ​為早期預防病原入侵，動保處自2025年10月啟動強化監測採樣。截至目前，已採集禽隻檢體3540件次，執行150件次禽場外圍環境監測，結果皆為陰性。同時，動保處參與8場產業會議及講習會，向業者宣導疫情現況與生物安全資訊，呼籲務必強化軟硬體防疫措施。

    ​入冬以來國內外禽流感疫情持續，加上日夜溫差大，易使禽隻免疫力降低。動保處請業者加強禽隻保溫及場區消毒，定期維護防鳥設施，避免家禽與候野鳥接觸。業者應做好門禁管制，藉由阻斷病毒傳播，有效降低染病風險，確保產業發展。

    ​動保處強調，業者應每日觀察禽隻健康。若發現異常死亡情形，應立即通報處置。春節防疫不打烊，政府將與業者共守家禽產業安全。

