湖口人久等了！樂活運動館斥資4.5億 4月開工

湖口鄉樂活運動館決標，預計116年底完工。（縣府提供）

新竹縣運動地圖再擴張，「湖口鄉樂活運動館新建工程」上月22日決標，新竹縣長楊文科指出，感謝各界支持攜手為全國最大鄉湖口鄉打造首座大型綜合樂活運動場館，總經費達4.5億元，預計4月開工，將滿足全齡層民眾運動場域，完善湖口生活圈，一起期待運動新據點的誕生。

楊文科強調，湖口鄉在各界努力下，近年公共建設迅速發展，人口不斷成長，也讓湖口鄉成為全國最大鄉，縣府在積極建置各項重大公共工程，同時也要為民眾打造更完善的運動休閒場域，感謝鄉公所及立委攜手積極向中央爭取補助，這座場館座落在王爺壟運動公園旁，將滿足各年齡層運動民眾，期盼大家一起愛運動，活出自我。

縣府教育局長蔡淑貞表示，湖口鄉樂活運動館新建工程運動部補助1億元、湖口鄉公所配合款1億元、縣府配合款1億9841萬3000元，後續也為增加民眾停車空間，縣府追加自籌5882萬元，總工程經費達4億5723萬2035元。預計3月25日辦理動土典禮，4月開工，並於116年底完工。

湖口鄉樂活運動館建置地點為王爺壟運動公園停車場，總樓地板面積約9471.14m²，規劃地下1樓為汽車停車位，地上1樓為機車停車位、大廳及販售部，2樓為健身房、桌球室及韻律教室，3樓則為羽球場，將增添更多元的運動場地，提供全天候友善運動環境。

