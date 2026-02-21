高雄3高齡社區增設減速平台，打造行人優先示範區。（高市交通局提供）

高雄市推動高齡友善社區交通環境改善，今宣布在三民區、鳳山區、前鎮區增加3處建置減速設施，透過縮減車道營造出狹窄的通道，以及調整路型，避免無號誌路口車輛未停讓，導致碰撞事故，提供行人和車輛有更安全的通行環境。

高市交通局、工務局會勘三民區鼎泰里、鳳山區國隆里、前鎮區復國里，發現高齡者眾多，常有車輛高速駛出，因為沒有停讓，導致與行人發生碰撞，車禍頻傳，趕於春節前建置交通號誌標示，改善當地交通，春節連假期間特別檢視3處路口車流情況。

交通局為解決問題痛點，透過社區工作坊邀請居民一起參與走讀與討論改善計畫，並向中央爭取經費提出改善計畫，以降低高齡社區車禍發生率，分別在三民區鼎泰里、鳳山區國隆里與前鎮區復國里等3個高齡社區道路建置減速設施。

交通局今指出，減速平台是依市區道路規範所設計，其功能為透過物理原理減速，行人走在繪有行穿線的平台上，兼顧用路安全及舒適性，且AC 型耐壓、耐用度高，適合於市區無號誌路口持續推廣，並養成駕駛人良好減速習慣，避免無號誌路口車輛未停讓所致碰撞事故，讓行人和車輛有更安全的通行環境。

經調查減速平台平均行駛速率下降達26%，將透過標線調整「車道瘦身」將3處路段部分車道空間回收為人行使用，引導來往車輛提前減速，營造「車輛慢行、行人優先」的友善通行環境，並做為全市道路安全的示範區。

