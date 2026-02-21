破紀錄！ 彰化芬園福德宮101戲團3/28公演 3千提燈、5千平安餐大放送

芬園縣庄村福德宮宮慶大典的杜拜戲團公演，各個戲團使出渾身解數讓土地公看個過癮。（資料照）

破紀錄！彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮將於3月28日舉行29周年慶，屆時將有100棚布袋戲團與1棚歌仔戲團酬神公演，總數101棚也打破去年100棚的史詩級紀錄；戲棚將排列在縣芬路上綿延長達逾1公里，屆時將出現各戲班「大車拚」，讓土地公看個過癮；今年小提燈與平安餐數量都「大升級」，廟方準備了3千個小提燈、5千份平安餐大放送，歡迎信眾踴躍參與，闔家同慶。

縣庄村福德宮宮慶大典的布袋戲團酬神演出，近年來已成為地方一大盛事，2022年25週年慶時縣芬路出現66團的布袋戲團，綿延長達逾700公尺；2023共有68個布袋戲團同時公演打破紀錄，2024年原定接受70團報名，本報披露這個號稱「史詩級排場」的新聞後，引發全國布袋戲團報名熱潮，讓原定的70棚再往上攀升，最終報名高達80棚創新高。

福德宮主委郭哲榮指出，去年28周年慶，布袋戲棚來到破紀錄的100棚酬神公演，堪稱大爆滿；公演當天戲棚排列在縣芬路上綿延長達逾1公里，出現各戲班「大車拚」的史詩級畫面，讓土地公看個過癮。從第1團緩慢徒步走到第100團，邊走邊欣賞要走超過1小時。今年29周年慶還多了1個歌仔戲團，因此總數是101團，再度打破去年紀錄。

今年不僅戲團數量破紀錄，馬年小提燈與平安餐數量也「大升級」，3月28日當天現場將發放3千個Q版馬年小提燈，並將準備5千份平安餐晚宴供民眾享用；為土地公祝壽，訴說著信眾的虔誠，除了具有文化傳承，更感謝土地公長年庇佑鄉里，歡迎信眾屆時踴躍參與，闔家同慶。

芬園福德宮今年有101戲團參演，再創歷年新高。（資料照）

