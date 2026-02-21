感人！彰化家扶義賣燈籠 研究生存1年小豬撲滿全捐出

彰化家扶義賣燈籠，陳姓研究生將存了1年的小豬撲滿捐出。（家扶提供）

邁入第31年的彰化家扶中心古早燈籠義賣9日開跑，吸引民眾搶購，善款源源不絕湧入，統計12天來義賣所得高達90萬元，不僅有民眾大手筆捐贈1萬元，甚至有1名陳姓研究生遠從秀水鄉騎機車到溪州公園活動會場，把存了1年的小豬撲滿捐出後即離開，目測有好幾千元，讓家扶人員感動萬分；最受矚目的彰化市曉陽路、民族路口「老担」將在27日起開賣，備受各界期待。

春節期間彰化縣政府在溪州公園舉辦「花在彰化」活動，吸引爆滿人潮，彰化家扶中心也在活動中擺攤義賣燈籠，吸引不少民眾掏錢購買，其中1名秀水鄉的陳姓研究生，在大年初一時騎機車來到數十公里遠的溪州鄉，把自己存了1年的小豬撲滿捐出；彰化家扶公關專員林滿麗說，陳姓研究生平時兼職家教賺取學費跟生活費，還願意捐出撲滿，真的很不容易。

彰化家扶中心主任王震光指出，古早燈籠發起人李世湧31年前跟太太黃惠雪兩人站在彰化市曉陽路與民族路口，向路過的民眾鞠躬，義賣一盞盞充滿祝福的燈籠，無論寒流來襲甚至是下雨，夫妻倆總是堅持到最後一刻，年復一年地溫暖了無數彰化弱勢家庭，非常感謝鄉親31年來對古早燈籠活動的支持，更是對家扶兒的不離不棄。

王震光說，全縣40餘處據點都陸續開賣古早燈籠，最受矚目的彰化市曉陽路、民族路口「老担」將於27日起開賣至3月3日元宵節當天，這裡每年都有不少熱心民眾、企業熱捐，一出手就是5萬、10萬元，還有歷年來最著名的「神秘客」，也是把好幾萬元現金投入捐獻箱內，在累積的知名度與老顧客力挺下，這處「老担」遂成為最重要的燈籠義賣收入來源。

