想當刑警卻成幼教老師 薛雅玲以「紙影戲」培育小小孩解決問題能力

彰化縣線西國小附幼老師薛雅玲帶孩子們進行戶外遊戲，培養孩子們各種能力。（教育部提供）

想當刑警卻成幼教老師，彰化縣線西國小附幼老師薛雅玲，任教14年來，將當地傳統文化與地景結合，帶領學童透過「紙影戲」訴說線西故事，成功在校園演出，並受邀參加「賴和音樂節」表演，還參與拍攝關懷兒童的宣傳影片，讓孩子們獲得豐富的學習經驗和解決問題的能力，獲教育部教育家人物典範肯定。

彰化縣線西國小附幼位於彰化縣線西鄉寓埔村，線西鄉是彰化縣面積最小的鄉鎮，主要以務農、養殖漁業以及沿海路一帶的商業服務維生，寓埔村為線西鄉的行政與文教中心，土地多開墾為水田，臨海區域則多為魚塭養殖（如海菜、蛤蜊、草蝦），加上鄰近彰濱工業區，部分居民投入工業工作。

學校邀請皮影戲大師黃興武指導孩子們學習，帶孩子們從遊戲中觀察太陽光影的變化，並共同完成紙影戲的演出，薛雅玲說，紙影戲操作簡單，孩子們編劇本、自己演出，可惜太忙而未拍照紀錄；另外，她也讓孩子們動手玩麵粉，觀察麵團變化，學會加入酵母製作軟QQ的饅頭，並設計了力學遊戲，讓孩子們透過拋球、觀察坡度與速度的關係，發現力學原理，藉此培養解決問題的能力。

薛雅玲表示，幼兒園的課程很豐富，從3到5歲孩子的生活經驗出發，拓展視野，並透過各種課程探索世界，她更希望孩子們能了解家鄉的獨特性，帶領孩子們透過社區文化課程，了解線西的歷史與特色，再帶他們走出戶外，實地探索家鄉，讓孩子們意識到，自己熟悉的生活經驗，正是線西的獨特魅力，例如有的孩子曾與家人一起到海邊挖牡蠣，或跟阿公去永安製鼓工藝社打鼓，還有的小孩在蛤蜊兵營騎腳踏車，或在塭仔漁港看海鮮叫賣等，她總是告訴孩子們，做錯沒關係，改正就好；遇到問題，去解決就好；只要多練習，大家都能變得更厲害。

原本立志當刑警的薛雅玲，後來卻成為幼教老師「孩子王」。（教育部提供）

