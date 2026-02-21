從家屋到課程 原民學校成文化實踐基地

武陵國小文化學習場域舉辦布農族重要的嬰兒祭，迎接學校新成員的加入。（教育部提供）

文化傳承從學校開始，教育部推動原住民族學校成為文化實踐基地，在課程與生活中融入文化學習場域，計畫推動至今第5年，已補助近90所學校，投入經費累積1.6億元，將傳統智慧、建築工法及文化精神，轉化為校園景觀與教學活動的一部分。

教育部國教署組長孫旻儀說明，教育部自2020年起推動「原住民族文化學習場域計畫」，支持學校透過課程設計與空間營造相互結合，使原住民族知識能在日常學習與生活情境中被看見、被理解，每校提供最高200萬元補助，以在地文化脈絡為根基，邀請部落耆老、文化工作者與師生共同投入規劃。

南投縣南豐國小以「部落采風—Seediq家屋」為主軸，建置賽德克族傳統小部落文化場域，重現家屋、飲食與耕作等生活樣貌，學校說明，結合部落耆老、在地工班及社區力量，從規劃、施作到課程運用皆共同參與，讓工程本身成為重要的學習歷程，學生藉此觀察家屋建造、參與工法體驗，並透過影像紀錄與課程融入，學習賽德克族的生活智慧與文化精神。

南豐國小表示，完工後的文化場域，不僅作為學校民族教育課程基地，也發展為校園與部落共享的文化空間，規劃導覽與文化體驗課程，深化學校與部落的連結，並透過「Seediq Bale」課程核心，將建築、祭儀、家庭與狩獵文化系統性融入教學，培養學生文化認同，實踐文化傳承的永續發展。

此外，台東縣武陵國小建置布農族傳統家屋，透過部落與學校協力合作，邀集耆老進行建築智慧的田野調查與訪談，並以傳統建材與工法實作，讓學生理解布農族家屋在空間構成、材料運用與生活機能上的文化價值，學校也將家屋建置歷程融入課程，從探究、實作到問題解決，大人與孩子共做共學，串連不同世代的文化記憶，以信仰、知識與實踐為核心理念，結合布農族語言、故事、歌謠、生態、建築與宗族文化，引導學生從操作與體驗中，學習人與人、人與自然和諧共生的智慧，打造「成為布農族全人」的教育願景。

武陵國小完成布農傳統家屋，串連老中青世代的文化記憶。（教育部提供）

