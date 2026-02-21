為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄香港年宵圓滿落幕吸引5萬人潮 港味滿滿成春節代表活動

    2026/02/21 09:23 記者黃良傑／高雄報導
    高雄香港年宵圓滿落幕吸引5萬人，今年首度推出足球體驗活動，吸引大小朋友踴躍參加。（高雄市府提供）

    2026香港年宵在昨（20）日在高雄圓滿落幕，這場融合道地美食、經典港樂、足球工作坊與藝文講座的年節盛事，3天來共吸引5萬人潮齊聚中央公園，現場港味濃厚、氣氛熱烈，高雄市政府與台灣香港協會連續4年攜手舉辦，活動參與人數年年創新高，已成為高雄春節期間具代表性的城市熱門活動。

    今年首次推出的足球工作坊，成為親子家庭最受歡迎的亮點，大小朋友在遊戲與體驗中認識香港足球文化，參與者直呼意猶未盡；舞台演出則由在台港人帶來經典港樂，熟悉旋律迴盪公園，勾起眾人對香港的集體記憶，也讓現場洋溢濃濃港味。

    行政暨國際處張硯卿處長表示，香港年宵不僅讓台灣民眾在春節期間感受濃厚的港式年節氛圍，也讓來自全台各地的港人齊聚高雄團圓，透過活動讓市民更深入認識香港文化。

    高市府表示，今年見到比往年更多從各地專程來高雄參加香港年宵的朋友，連續3年參展的香港品牌攤主熱情回饋，市集匯聚多款港式美食，搭配經典遊戲與特色文創選物，攤位前人潮絡繹不絕。

    連續3天活動，串聯台港情感與文化交流，也為市民留下難忘的新春回憶，來台的港人感性表示每年參加年宵，彷彿在高雄找到家的味道，也為年節活動增添感動的城市文化。

