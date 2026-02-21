獨家》 歷史曝光！ 鐵道邊的守護神 環南市場石敢當見證地方歲月

環南石敢當最早與鐵路共存，逐漸成為地方信仰的重要之處，更見證地方歲月。（記者楊心慧攝）

早期在環南市場所在地附近，鐵路沿線土地本為泥土地，由於鐵路事故頻繁，居民在鐵路路旁設置石敢當廟，盼藉由信仰來化解煞氣、祈求平安。環南石敢當最早與鐵路共存，後隨著市場興起，逐漸成為地方信仰的重要之處。

「石敢當」雖是簡單的刻字石碑，但在民俗學中所代表的是人民對不可知力量與災禍的防禦心理。先民透過祭祀、立碑、安置等行為，嘗試掌握生活中的安全感與穩定感，反映出台灣民間信仰如何融合日常生活、建築脈絡與地方歷史。

臉書粉專「環南的餐桌」曾在2020年介紹，緊鄰環南市場的艋舺大道，過去是條鐵路，早期地面還是泥土時，鐵路常發生事故，於是附近的居民就在鐵路邊樹立石敢當廟，希望化解煞氣，祈求此處平平安安。

「環南的餐桌」指出，鐵路改建、地下化後，原本位於西藏路的石敢當廟搬遷至舊的環南市場丁棟，與市場自治會的神明整併；有時攤商中場休息會跑到廟裡唱歌，或是收攤以後跑去廟裡坐坐、泡泡茶。

「環南的餐桌」寫道：「隨著舊環南市場被拆除，石敢當廟暫時遷移至華翠大橋下，雖然跟市場的距離變遠，但平常還是不時有攤商會來拜拜、祈福，而每個月的初二、十六，香火更是旺盛。」

如今有當地居民感嘆，石敢當廟一路從鐵道旁走進市場，再隨著市場拆除而遷移，見證此處變遷與攤商生活起伏，卻在市場重建完成後，面臨去留未定的處境，讓人不勝唏噓。

隨著新市場啟用，信仰空間如何延續、歷史記憶如何被保存，成為地方關注的議題。從鐵路旁的石碑，到市場中的廟宇，再到重建後的規劃，石敢當的去留，不僅牽動宗教信仰，更折射出都市更新下，地方文化與集體記憶如何被安放的課題。

對許多老攤商而言，市場會翻新、建築會改變，但他們更在意的是，那份陪伴數十年的平安象徵，是否還能在熟悉的生活場域中延續下去。

環南石敢當暫時安奉於華翠橋下，面臨風吹雨淋的慘況。（記者楊心慧攝）

