獨家》環南市場石敢當流落在外 北市市場處證實多次協調破局

環南石敢當暫時安奉於華翠橋下，面臨風吹雨淋的慘況。（記者楊心慧攝）

台北市環南市場重建後，原長年設於環南市場的石敢當，至今未能遷回，引起安置爭議。台北市市場處表示，依2019年4月9日會議紀錄規劃，於市場1樓華翠橋側設置「信仰中心」，並交由環南市場自治會安置環南市場土地公、石敢當，面對石敢當的安置，目前雙方仍在協調中，市場處將依據該紀錄協調雙方取得共識。

市場處說明，2020年舊環南市場改建時，石敢當及土地公等神祇先暫時安置於華翠橋下台鐵土地。依據2019年會議紀錄，待全區改建完成後，將於市場1樓華翠橋側規劃攤商的信仰中心，並由環南市場自治會負責神祇安置與管理。

請繼續往下閱讀...

環南市場全區於2025年2月完工，但僅原環南市場的土地公神像回歸，石敢當仍流落在外。市場處指出，市府依規劃設置信仰中心（環南土地公廟），原安置於石敢當廟內的土地公神像，於2023年10月先行遷回環南市場自治會辦公室，並於全區完工後進駐信仰中心。

市場處坦言，環南市場自治會與石敢當廟委員會對於進駐信仰中心的神祇是否已完整，或是否符合攤商實際信仰需求等問題，尚未達成共識。為此，市場處於2025年間多次協助雙方召開協調會，盼能釐清爭點、尋求解方，但目前仍未取得共識。

市場處強調，後續仍將依2019年會議紀錄所載規劃方向，持續扮演協調角色，協助雙方取得共識，確保市場攤商信仰空間之穩定與延續。

環南市場為台北市重要民生批發市場，重建工程歷時多年，如今雖已完工，但石敢當目前仍被簡陋安置在華翠橋下，回家之路遙遙無期。

相關新聞:

獨家》廟蓋好卻回不去 環南市場石敢當慘淪「乞丐趕廟公」流落路邊

獨家》 歷史曝光！ 鐵道邊的守護神 環南市場石敢當見證地方歲月

環南石敢當暫時安奉於華翠橋下，面臨風吹雨淋的慘況。（記者楊心慧攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法