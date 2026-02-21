為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    獨家》廟蓋好卻回不去 環南市場石敢當慘淪「乞丐趕廟公」流落路邊

    2026/02/21 08:25 記者楊心慧／台北報導
    緊鄰台北市環南市場的艋舺大道過去是鐵路，由於常發生事故，附近居民在鐵路邊設置石敢當廟，盼化解煞氣，卻因環南市場改建，石敢當廟只能一併拆除，當地曾向北市府爭取原址重建並保留廟地，獲得市府允諾，如今雖然廟已蓋好，石敢當卻回不去，至今仍流落在外，淪為乞丐趕廟公的慘況。

    環南石敢當廟原設於舊鐵道旁，後因鐵路拆遷遷入環南市場，與市場自治會供奉的6尊土地公神像共同安奉，已存在長達30餘年。市場重建前，當地曾向台北市政府爭取原址重建並保留廟地，北市府曾函文承諾規劃興建土地公廟，石敢當則暫時安奉於華翠橋下。

    曾參與廟務相關事項的人員受訪感嘆，原本與環南市場自治會溝通時，對方也答應可把石敢當請回去，後續卻一拖再拖，由於環南石敢當廟並無獨立門牌，相關申請均以環南市場自治會名義辦理，市府通知也都寄給環南市場自治會，導致廟方一無所知。

    曾參與廟務相關事項的人員受訪表示，溝通一開始還算順暢，但環南市場自治會幹部後續更替後，石敢當廟的相關人員未再受邀出席會議，石敢當最終甚至未列入新市場空間，導致至今廟雖然蓋好卻無法遷回的窘境。

    地方人士表示，早在市場點交前一年已多次與環南自治會溝通，盼確認遷入事宜卻被拖延，最後也沒被納入新的環南市場土地公廟內，雖廟方曾持過去的北市府函文委請律師與環南市場自治會及台北市場處交涉，市府曾回函確認曾有安置承諾，後續仍未落實。

    石敢當廟提供地方民眾祭拜祈安，當地居民仍會前往拜拜祈福，有居民感嘆，自治會卻未尊重原有歷史脈絡與共同供奉關係，導致信仰空間爭議至今未解，也希望石敢當能盡早回去，而非現在流落在外的情況。記者多次致電環南市場自治會長林勝東，至上稿前未取得聯繫。

    獨家》環南市場石敢當流落在外 北市市場處證實多次協調破局

    獨家》 歷史曝光！ 鐵道邊的守護神 環南市場石敢當見證地方歲月

