    首頁 > 生活

    草屯天公廟玉皇宮抽出中上籤 預示苦盡甘來

    2026/02/21 08:35 記者陳鳳麗／南投報導
    草屯鎮天宮廟雙叉港玉皇宮，抽出丙午年國運籤，是第51籤屬中上籤。（草屯鎮雙叉港玉皇宮提供）

    供奉玉皇上帝的草屯鎮天公廟雙叉港玉皇宮，接神後抽出今年的國運籤，籤文為：「君今百事且隨緣，水到渠成聽自然，莫嘆年來不如意，喜逢新運稱心田。」該宮總幹事曾國鎮表示，此籤就字義上屬中上籤，有苦盡甘來之寓意。今年朝野可以放下成見，國是就水到渠成，百工百業將開創新局。

    草屯鎮知名天公廟雙叉港玉皇宮，每年春節都會由主事人員抽出國運籤，今年丙午年在初四接神之後，由管委會執行長許春良會同迎典組長，向玉皇上帝稟報抽出國運籤，今年抽出第51籤上吉籤，籤詩全文如下：「君今百事且隨緣，水到渠成聽自然，莫嘆年來不如意，喜逢新運稱心田。」

    玉皇宮總幹事曾國鎮指出，以該籤詩文來解說釋義，今年應可是苦盡甘來的一年。去年我們國家紛紛擾擾的一年，在春節團圓、帶著歡樂喜氣的心情下展開新的一年。凡事事緩則圓，今年丙午年朝野若可以放下成見，國是就水到渠成，人民就能安心生活，而百工百業也會在今年開創新局，將有一番令人稱心滿意的新發展。

    曾國鎮說，多年來玉皇宮都會在新的一年抽出國運籤，只有在2022年因疫情未抽，其餘大多在大年初一抽國運籤，今年則各種因緣延至接神日才得以抽出，順應今年籤詩文所示「隨順因緣」。

