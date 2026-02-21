02/21 各報重點新聞一覽

日本首相高市早苗廿日在國會施政方針演說，直接點名中國在東海與南海加強以武力或威嚇手段試圖片面改變現狀。（路透）

自由時報

就任施政演說 日相高市批中國 武力改變現狀

日本首相高市早苗廿日在國會施政方針演說中表示，日本正面臨戰後最嚴峻安全環境。她直接點名中國在東海與南海加強以武力或威嚇手段試圖片面改變現狀，同時在日本周邊擴大並加強軍事活動，措辭較去年十月上任後首次國會演說更為強硬。

美軍看得到 台灣就看得到 數據鏈再升級 國軍可望購得Link-22

美國川普政府重返印太來勢洶洶，外界盛傳美方下波對台軍售，總額可能達六千億元。除媒體揭露的愛三MSE增程型飛彈、NASAMS（國家先進地對空飛彈系統）外，最關鍵的項目極可能是「Link-22數據鏈系統」。台灣安保協會副秘書長何澄輝指出，若台灣將國軍現有的Link-16「迅安系統」全面升級升級至Link-22，將能與美、日建構「共同作戰圖像」，實現「美軍看得到、台灣就看得到」的戰場透明化優勢。

台電新版「住商節電」 5月上路

省一度電也要推！台電新版「住商節電」方案將於五月正式上路，鎖定已裝設智慧電表的約四一〇萬用戶。與過去試辦差異不大，仍採自願申請，配合台電調度指令，遠端遙控家中冷氣、除濕機等智慧家電來調整用電模式，台電在尖峰時段減少供電壓力，民眾則可獲得電費回饋。

聯合報

美最高法院判決 川普對等關稅違法

美國聯邦最高法院20日10時（台灣時間20日晚間11時）就美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅發布判決，裁定這項關稅違法。

日將設「宇宙作戰集團」…高市控陸脅迫升高 防衛戰略要大變革

日本首相高市早苗廿日在國會發表施政演說時，警告中國「脅迫」行徑日益升高，並承諾全面檢討防衛戰略、鬆綁軍事出口限制，同時強化關鍵供應鏈。

中國時報

白宮：川普3月31日起訪陸3天

路透20日報導，白宮官員宣布，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國。川普19日在談話中回顧2017年首度訪陸時，檢閱解放軍三軍儀仗隊的場面，還開玩笑說，這些士兵身高整齊劃一，若把頭盔拿掉，「甚至可以在他們頭頂上打撞球。」

國王的新衣 外泌體產品亂象多

「外泌體」近年在亞洲蔚為風潮，從醫美治療、化妝品、保健食品都可見到它的蹤影，台灣也不例外。國內目前尚未核准任何外泌體醫療技術，更不能廣告宣稱療效，但網路關鍵字比比皆是。化妝品雖可添加外泌體成分，但品質良莠不齊，恐是「國王的新衣」，消費者期待的效果只是想像。

