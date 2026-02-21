為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    女生戰鬥力太強！一中商圈過年人潮旺 「男友寄放區」爆紅

    2026/02/21 08:03 記者許國楨／台中報導
    一中商圈有店家貼心設置「男友寄放區」。（記者許國楨攝）

    一中商圈有店家貼心設置「男友寄放區」。（記者許國楨攝）

    春節連假熱鬧登場，台中一中商圈再度湧入滿滿人潮，不僅街道被逛街民眾擠得水洩不通，年貨大街更是攤位林立、叫賣聲此起彼落，濃濃年節氛圍充滿整個商圈，不過在人潮洶湧的購物熱區裡，一間飾品店外的貼心設置，意外成為話題焦點。

    只見店門旁設置一排座位，還附上醒目的「男友寄放區」標示，幾名男性安靜坐著滑手機、發呆休息，有人甚至低頭打盹，畫面十分真實，另一旁則是女伴開心逛店挑選飾品，形成強烈對比，也讓路過民眾忍不住多看兩眼，甚至拿起手機拍照分享。

    不少逛街民眾笑說，這根本是「購物界最人性化發明」，既能讓陪逛的另一半有地方休息，也能讓女生無後顧之憂慢慢挑選商品，尤其是人潮特別多假期，常看到男伴站在門口滑手機或無聊等待，店家乾脆設置座位，讓大家都能輕鬆一點，沒想到意外爆紅。

    照片在網路上流傳後，引發大量討論，網友紛紛留言：「根本大型托管中心」、「貼心到不行，請全台推廣」、「終於有人懂陪逛的辛苦」、「應該附充電插座和飲料更完整」、「這是男友VIP休息室吧」、「看起來比咖啡廳還熱門」。也有人打趣表示：「以後會不會要抽號碼牌排隊寄放？」

    還有不少男性網友幽默回應「希望有按摩椅」、「只能說女生戰鬥力太強」、「可以寄放到打烊嗎？」笑聲不斷，在人擠人的春節商圈裡，這個小小設計不只舒緩等待壓力，也意外為熱鬧街景增添溫馨與幽默。

    「男友寄放區」頗受青睞。（記者許國楨攝）

    「男友寄放區」頗受青睞。（記者許國楨攝）

    春節連假一中商圈人潮擠爆。（記者許國楨攝）

    春節連假一中商圈人潮擠爆。（記者許國楨攝）

