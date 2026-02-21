新北燈會試營運吸人氣 22日開幕韓啦啦隊女神安芝儇同樂

2026新北燈會於新北大都會公園試營運，紅寶馬主燈展演，2/22正式開幕。（圖由新北市民政局提供）

2026新北燈會昨天起在新北大都會公園試營運，吸引眾多人潮賞燈，2月22日開幕點燈，台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇也將與大家賞燈同樂，燈會將展至3月8日，為期17天，今年以「勁馬奔騰・新北Hi Light」為主題，打造15公尺360度的紅寶馬主燈，並有6公尺線條小狗裝置、16大主題燈區、8大特色活動，每天有精彩表演以及170攤美食市集，邀請民眾一同逛燈會。

新北市民政局指出，新北燈會今年規劃16個主題燈區，帶給民眾更多歡樂與視覺饗宴，特別是紅寶馬主燈，以童話故事繪本發想，帶領民眾走進童趣想像、光影科技與在地文化的奇幻旅程，也象徵新的1年活力奔放、好運啟程，此外也首度與人氣IP（原創內容）線條小狗授權合作，結合日常生活體驗與公園野餐氛圍，打造療癒的打卡互動場景。

民政局長林耀長表示，主燈展演試營運期間於每晚7點試燈，開幕後自晚間6點至10點，每半小時展演1次、每次約3分30秒，透過結構特效與360度動態展演，營造震撼視覺效果，展現馬年奔騰氣勢，祝福大家「馬上好運、一馬當先」。

民政局指出，開幕當天並將邀請歌星李杰明、陳忻玥、婁峻碩、美秀集團等卡司接力演出，韓籍啦啦隊女神安芝儇也將到場與大家賞燈同樂，當日也將發送限量3000份的「Horses（好事）轉來」小提燈，民眾可搭公車或捷運，從「捷運三重站」下車，步行約3分鐘即可抵達大都會公園。

今年新北燈會也首度與宮廟合作，打造「馬上開運」祈福列車的燈區，迎奉眾神尊駐駕聯合賜福，現場擲筊祈福就有機會獲得廟方限定小禮；多達12組的互動燈組，民眾可騎乘發光腳踏車、參與互動遊戲，甚至張開雙手就能觸發翅膀光影特效；現場也集結超過170攤人氣異國美食、傳統小吃及文創市集進駐。

2026新北燈會昨天起試營運，吸引許多粉絲排隊與線條小狗合影。（圖由新北市民政局提供）

2026新北燈會試營運期間，民眾在互動燈區遊玩同樂。（圖由新北市民政局提供）

2026新北燈會也集結逾170攤人氣異國美食、傳統小吃及文創市集進駐。（圖由新北市民政局提供）

