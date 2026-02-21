為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節看馬戲團！ 林懷民領軍、台中吉米樂園首吸4萬5千人次

    2026/02/21 08:14 記者黃旭磊／台中報導
    FOCASA馬戲園於文心森林公園演出。（台中市文化局提供）

    FOCASA馬戲園於文心森林公園演出。（台中市文化局提供）

    「2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」，馬年春節大年初三（19日）至今天初五（21日），於台中文心森林公園免費演出，樂園由雲門舞集創辦人林懷民指導策畫，與繪本作家幾米合作，首場即吸引4萬5千人次遊客參與，草地隨處可見觀眾席地而坐，文化局強調，劇作續演至228假期，歡迎到場走春看秀。

    樂園創作意象源自「幾米男孩的100次勇敢」，由榮獲TAIWAN TOP演藝團隊殊榮的FOCASA馬戲團策劃執行，林懷民擔任藝術指導，將繪本想像，轉化為親子家庭同樂戶外樂園，民眾趁春連假到文心森林公園走春，感受馬年開春藝術新意。

    台中市文化局陳佳君說，樂園分別在春節及228連假兩個週末舉辦，最受矚目的是位於馬戲帳篷每天限定兩場演出，每場演出約40分鐘，FOCASA馬戲團演出「馬戲探險家」，高難度技巧表現讓觀眾驚呼連連，深受親子喜愛，而每天6場快閃馬戲演出，由Happy Curly、小剛及夏克在草地舞台隨機輪番演出，讓民眾漫步草地與馬戲不期而遇。

    文化局表示，下週228連假期間仍將持續舉辦，每日活動時間為下午3時至晚間9時，免費入園，歡迎民眾把握連假時光，攜家帶眷走春看表演，可至文化局官網查詢場次。

    親子家庭參與 FOCASA幾米馬戲樂園。（台中市文化局提供）

    親子家庭參與 FOCASA幾米馬戲樂園。（台中市文化局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播