春節看馬戲團！ 林懷民領軍、台中吉米樂園首吸4萬5千人次

FOCASA馬戲園於文心森林公園演出。（台中市文化局提供）

「2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」，馬年春節大年初三（19日）至今天初五（21日），於台中文心森林公園免費演出，樂園由雲門舞集創辦人林懷民指導策畫，與繪本作家幾米合作，首場即吸引4萬5千人次遊客參與，草地隨處可見觀眾席地而坐，文化局強調，劇作續演至228假期，歡迎到場走春看秀。

樂園創作意象源自「幾米男孩的100次勇敢」，由榮獲TAIWAN TOP演藝團隊殊榮的FOCASA馬戲團策劃執行，林懷民擔任藝術指導，將繪本想像，轉化為親子家庭同樂戶外樂園，民眾趁春連假到文心森林公園走春，感受馬年開春藝術新意。

台中市文化局陳佳君說，樂園分別在春節及228連假兩個週末舉辦，最受矚目的是位於馬戲帳篷每天限定兩場演出，每場演出約40分鐘，FOCASA馬戲團演出「馬戲探險家」，高難度技巧表現讓觀眾驚呼連連，深受親子喜愛，而每天6場快閃馬戲演出，由Happy Curly、小剛及夏克在草地舞台隨機輪番演出，讓民眾漫步草地與馬戲不期而遇。

文化局表示，下週228連假期間仍將持續舉辦，每日活動時間為下午3時至晚間9時，免費入園，歡迎民眾把握連假時光，攜家帶眷走春看表演，可至文化局官網查詢場次。

親子家庭參與 FOCASA幾米馬戲樂園。（台中市文化局提供）

